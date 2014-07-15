نوسازی ناوگان مینی بوس لرستان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سن ناوگان حمل و نقل عمومی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر سن ناوگان اتوبوسی لرستان یک سال کمتر از میانگین کشوری است.

وی بیان داشت: میانگین سن ناوگان اتوبوسی کشور 9 سال است و این در حالیست که این میانگین در لرستان هشت سال است.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به میانگین سن ناوگان سواری استان لرستان عنوان کرد: در این زمینه بالاتر از میانگین کشوری قرار داریم که باید تلاش کنیم به میانگین کشوری برسیم.

کیانپور با اشاره به عمر ناوگان مینی بوسی استان لرستان نیز بیان داشت: متاسفانه سن ناوگان مینی بوسی بسیار لرستان بالاتر از میانگین کشوری است که اکثر این ناوگانهای عمومی فرسوده هستند.

وی با اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان مینی بوسی لرستان 30 سال است گفت: این در حالیست که این میانگین در کشور 26.3 سال است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر نوسازی ناوگان مینی بوسی لرستان تصریح کرد: امسال در بودجه سال 93 وزارت نفت اعتبارات خوبی در این زمینه پیش بینی شده است که باید زمینه لازم برای جذب این اعتبارات را برای استان فراهم کنیم.

کیانپور بیان داشت: جلسات مستمری از سوی وزارت نفت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، بهینه کردن مصرف سوخت، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف سوخت و استهلاک برگزار شده است که امیدواریم با این اقدامات زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان نیز فراهم شود.