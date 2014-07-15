برج میلاد از فردا به مدت 5 روز تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های جشنواره رمضانی برج میلاد با عنوان "شادی های حلال" از روز چهارشنبه 25 تا روز یکشنبه 29 تیرماه به دلیل ایام شبهای قدر و شهادت امیر مومنان حضرت علی (ع) اجرا نمی شود و در این ایام بازدید از برج میلاد تهران تعطیل است.

جشنواره رمضانی یادمان ملی ایرانیان که تاکنون به شدت مورد استقبال شهروندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است، از روز دوشنبه 30 تیرماه دوباره برای مخاطبان به روال سابق اجرا می شود و همه روزه تا پایان ماه مبارک رمضان شهروندان می توانند از ساعت 18 تا 2 بامداد به برج میلاد بیایند.

تاکنون استقبال از جشنواره رمضانی خارج از انتظار بود و تا روز 21 تیرماه بیش از 400 هزار نفر به برج میلاد تهران آمدند و از برنامه های مختلف برج میلاد تهران استفاده کردند.