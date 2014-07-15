1135 سبد کالا بین مددجویان استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) و هفته بهزیستی، بیش از هزار و 100 سبد کالا هر یک به ارزش تقریبی 500 تا 800 هزار ریال میان مددجویان بهزیستی استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امورات نیازمندان یکی از وظایف انسانی و دینی ماست، گفت: سازمان بهزیستی در این مسیر هرآنچه در توان دارد در طبق اخلاص گذاشته و در این ماه مبارک از حال مددجویان غافل نمی ماند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان مشارکت همه مردم در کارهای خیر را ره توشه آنان در دنیای پس از مرگ دانست و خاطرنشان کرد: اهداء سبد کالا به جامعه هدف تحت پوشش تا پایان ماه مبارک رمضان همچنان ادامه دارد.

پهلوان همچنین از بهره مندی 30 هزار خانوار در این استان از بسته حمایتی ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد وگفت: این بسته حمایتی شامل اعتبار 300 هزار ریالی تا یک میلیون و 200 هزار ریالی، برای مددجویان دارای شرایط بهزیستی در کارت بانکی آنها شارژ شد.

وی میزان مشارکت عمومی مردم در کمک به اداره کل بهزیستی استان سمنان در سالجاری را یک میلیارد ریال عنوان کرد و خواهان مشارکت فعالتر خیرین و مردم در این زمینه شد.

پهلوان در خاتمه شعار امسال هفته بهزیستی را هر زمان از زندگی بهزیستی عنوان کرد و افزود: بازدید استاندار، نمایندگان مردم شهرستانهای مختلف و فرمانداران از مراکز تحت پوشش بهزیستی و ضیافتهای افطاری ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی نیز از برنامه های ویژه بهزیستی است.