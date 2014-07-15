خرید روزانه 30 تن عرقیات توسط شیرازیها

محمد حمید پورآصف درگفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم شیراز روزانه ۳۰ تن عرقیات برای مصارف خانگی از عرق فروشی های سطح شهر خرید دارند و علاوه بر خرده فروشی، روزانه حدود ۶۰ تن عرق به طور متوسط نیز توسط مسافران برای مصارف خارج از شیراز از عرق فروشی های سطح شهر خریداری می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان آبلیمو و عرقیات معطر شیراز با بیان اینکه مصرف عرقیات دارویی قابل توجه است، گفت: این دسته از عرقیات با توجه به خواص گسترده خود، مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته اند.

وی به بیشترین مصرف عرقیات در بین مردم اشاره و تصریح کرد: در میان عرق هایی با خاصیت دارویی، عرق های زیره با خاصیت رفع چربی های موضعی و لاغری، عرق کندر با خاصیت کاهش قند خون، عرق دارچین با خاصیت تنظیم دستگاه گوارش و کاهش قند خون و نیز عرق شوید با خاصیت کاهش چربی خون بیشترین مصرف را در میان مردم شیراز به خود اختصاص داده اند.

عرق کاسنی بیشترین محبوبیت در میان شیرازیها

پور آصف در میان سایر عرقیات نیز عرق کاسنی را دارای بیشترین محبوبیت و مصرف در میان شیرازی ها عنوان کرد و گفت: بعد از عرق کاسنی، عرق شاطره، بید مشک و نسترن بیشترین رتبه میزان مصرف را دارند.

وی درباره افزایش قیمت عرقیات در امسال گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه برخی از عرقیات مانند بهار نارنج، بیدمشک، آویشن، نسترن، کندر و دارچین شاهد افزایش قیمت در مقایسه با سال های گذشته هستیم.

عرقیات معطر شیراز در بازارهای خارجی صادر می شود

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان آبلیمو و عرقیات معطر شیراز گفت: در حال حاضر کلیه عرقیات موجود در بازار، در واحدهای کارگاهی استان فارس تولید شده و بخش قابل توجهی از این میزان تولید نیز به استان های همجوار و سایر نقاط کشور فرستاده می شوند.

پورآصف به نظارت این اتحادیه بر واحدهای کارگاهی تولید عرقیات در شیراز اشاره کرد و گفت: کیفیت عرقیات تولیدی در کارگاه های مذکور همواره مورد نظر اتحادیه بوده و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی با متخلفین در این زمینه برخورد صورت می گیرد.