تعطیلی سه روزه «کابوس نامه» تا معرفی «همه چیز درباره آقای ف»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اعضای هیأت انتخاب بخش‌های خیابانی و خردسال را معرفی کرد.

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اسامی هیأت‌های انتخاب دو بخش تئاتر خیابانی و خردسال را به شرح زیر اعلام کرد. در بخش تئاتر خیابانی اردشیر صالح پور، محمدجواد کبودرآهنگی و منوچهر اکبرلو و در بخش خردسال هنگامه مفید، منوچهر اکبرلو و محمد جواد کبودرآهنگی نمایش های متقاضی شرکت در جشنواره را انتخاب خواهند کرد.

بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 21 مهرماه همزمان با عید غدیر خم و روز جهانی کودک آغاز خواهد شد.

نمایش «همه چیز در باره آقای ف» روی صحنه می‌رود

نمایش «همه چیز درباره آقای ف» نوشته آرش عباسی و به کارگردانی هادی عزیزی از 12 مردادماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی که پیش از این، سال 88 در کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر به کارگردانی آرش عباسی و با بازی احمد مهرانفر اجرا شده بود در مرداد ماه مجددا روی صحنه می‌رود.

بهنام شرفی بازیگر «همه چیز درباره آقای ف» است و سودابه گودرزی، رضا جهانی و هادی عزیزی صداپیشگان این اثر هستند. این نمایش برگزیده سومین جشنواره تئاتر تک نفره نیاوران بود و جایزه اول بازیگری و کارگردانی را از آن خود کرد و نمایشنامه آن مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.

این نمایش که در سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه بود از 12 مرداد ماه ساعت 21 میزبان تماشاگران تئاتر خواهد بود.

تعطیلی سه روزه نمایش «کابوس نامه»

به مناسبت لیالی قدر نمایش «کابوس نامه» به مدت 3 روز در روزهای 25، 26 و 27 روی صحنه نمی رود. این نمایش از یکشنبه 29 تیر اجرای خود را از سر خواهد گرفت.

«کابوس نامه، فصل دوم بیداری کاذب» کاری از گروه نمایشی نقشینه به سرپرستی وحید رهبانی است که از خرداد ماه در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه رفته است.

در این نمایش، تماشاگر باید با چشمان بسته و چشم بند وارد سالن شود و هیچ یک از عناصر صحنه و حتی بازیگران را تا پایان نمایش نخواهد دید. در عوض حس بویایی، شنوایی و لامسه اش در زمان 70 دقیقه نمایش قوی خواهد شد.

«کابوس نامه، فصل دوم بیداری کاذب» تا دوم مرداد ماه هر شب ساعت 21:30 روی صحنه سالن رکن الدین خسروی در تماشاخانه سه نقطه واقع در میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خ شهید کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک 12 می رود.

از دیگر عوامل نمایش می توان به نویسنده و کارگردان: وحید رهبانی، دستیار کارگردان: علیرضا گودرزی، طراح پوستر و بروشور: علیرضا دربانی، طراح صدای مجازی: داوود کاوند، مجری صدای مجازی: امیر منصور اسفندیاری، عکاس: زیتون سماوی، روابط عمومی: مائده میری، گروه موسیقی: کمانچه: متین اسماعیلی، تنبور: محی الدین مدنی اشاره کرد.

بازیگران این نمایش به ترتیب الفبا عبارتند از: نوشین جلالیان، پدرام خیرابی، کامیار رضایی، پدرام رضی، روزبه زهدی، سلمان ساوجی نیا، احمد سیاه رستمی، علی شجاع، رامین علیزاده، میترا شاکری، سینا فرید، الهام فصیحی،علیرضا گودرزی، آماندا موسوی، درسا مویدی، مهسا نصیری اشاره کرد.

میزبانی تماشاخانه سه نقطه از 4 اثر نمایشی در مردادماه

نمایش های «سو تفاهم» ، «مرگ کشدار سلطان علی میرزا شعاع السلطنه»، «آنتیگونه» و «نوعی داستان عاشقانه» مردادماه در این تماشاخانه روی صحنه می روند. در این راستا نمایش «سوتفاهم» نوشته آلبر کامو به کارگردانی محمدمهدی شاهی از 30 تیرماه ساعت 19 در تالار استاد شکیبایی روی صحنه می رود.

همچنین نمایش «مرگ کشدار سلطان علی میرزا شعاع السلطنه» به نویسندگی و کارگردانی یاسمین اصغری زاده اجرای خود را از 9 مردادماه ساعت 21 در تالار استاد شکیبایی آغاز خواهد کرد.

تالار استاد رکن الدین خسروی این تماشاخانه نیز از 19 مردادماه و پس از تایید شواری ارزشیابی و نظارت، میزبان نمایش «آنتیگونه»، سومین خروجی مدرسه تئاتر سه نقطه، به دراماتورژی و کارگردانی حمیدرضا هدایتی خواهد بود.

نمایش «نوعی داستان عاشقانه» نوشته آرتور میلر به کارگردانی مسعود تاروردی نیز از 26 مردادماه در تالار استاد شکیبایی روی صحنه می رود.

در حال حاضر اجرای نمایش «کابوس نامه» به کارگردانی وحید رهبانی نیز که با استقبال مخاطبان مواجه است ادامه دارد. این اثر در تالار استاد خسروی هر روز به جز شنبه ها ساعت 21:30 میزبان مخاطبان است.

علاقه مندان جهت تهیه اینترنتی بلیت آثار نمایشی تماشاخانه سه نقطه می توانند به سایت تیوال www.tiwall.com مراجعه کنند.

فراخوان برگزاری کارگاه های بازیگری تخصصی تئاتر در تالار وحدت

حمید رضا آذرنگ، رضا بهبودی و افشین هاشمی از مرداد ماه در تالار وحدت کارگاه تخصصی بازیگری برگزار می کنند.

این کارگاه ها که از مرداد ماه امسال آغاز می شوند توسط مرکز آموزش بنیاد رودکی و همکاری گروه آرتی‌مان زیر نظر پیمان قدیمی در تالار وحدت برگزار خواهند شد.

حمید رضا آذرنگ با برگزاری کارگاه بازیگری، با رویکرد تخیل و خودباوری به پرورش بازیگر می پردازد. رضا بهبودی در دوره ی بلند مدت بازیگری از مقدماتی تا پیشرفته هنرجویان را از پایه تا بازیگری پیشرفته هدایت می کند و همچنین افشین هاشمی با برگزاری کارگاه بیان در بازیگری، با تمرکز بر موسیقی و آواز، هنرجویان را با روشهای تربیت بیان در بازیگری آشنا می کند.

اعلام تاریخ برگزاری جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه

از سوی مركز محافل و جشنواره های حوزه هنری 22 تا 28 مهرماه به عنوان تاریخ برگزاری جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه مشخص شد.

گروه های راه یافته به مرحله پایانی جشنواره در دو بخش مسابقه اصلی و استعدادهای جوان از 22 تا 28 مهرماه 93 در سالن های مهر و ماه و تالارهای اندیشه و سوره حوزه هنری نمایش های خود را به اجرا خواهند گذاشت.

همچنین آیین پایانی تقدیر از برگزیدگان در آخرین روز تقویم اجرایی جشنواره یعنی 28 مهرماه در تالار اندیشه برگزار می شود. نمایش های برگزیده شهرستان ها پس از رقابت در جشنواره های منطقه ای كه از اول تا 20 شهریورماه امسال در استان های اردبیل، گلستان، سمنان، یزد و بوشهر برگزار می شود به جشنواره سراسری راه می یابند.

«و آنک انسان» 5 شب به صحنه نمی رود

نمایش «و آنک انسان» به نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی‌راد و بازی افشین هاشمی به اجراهای نهایی خود رسید. در هفته پایانی اجرا، این نمایش از روز دوشنبه 30 مرداد ماه به مدت 5 شب روی صحنه خواهد رفت.

همچنین این اثر نمایشی از روز پنجشنبه 26 تیرماه تا یکشنبه 29 تیرماه اجرا نخواهد داشت. «وآنک انسان» که پس از سال‌ها دوری محمد رضایی‌راد از تئاتر روی صحنه رفته است، در روزهای پیش با حضور جمعی از نویسندگان، مترجمان و اهالی فرهنگ و چهره‌های مطرح اجرا شد.

چهره‌هایی چون مرتضی کلانتریان، قاسم روبین، شاپور اعتماد، محمد مالجو، عباس عبدی، امیرحسن چهلتن، احمد غلامی، محمدرضا صفدری، محمدرضا کاتب، رضا جولایی، لیلی گلستان، احسان شریعتی، علی‌اصغر حداد، مهدی غبرایی، کاوه میرعباسی، مدیا کاشیگر، حافظ موسوی، جعفر مدرس‌صادقی، احمد پوری، یونس تراکمه، حسین سناپور، همایون اسعدیان و نسرین ستوده، سیروس علی‌نژاد، سوسن شریعتی، شیوا ارسطویی، نغمه ثمینی و جمعی دیگر از منتقدان و اهالی هنر به تماشای این تئاتر نشستند.

«و آنک انسان»، از دوشنبه ساعت 19‌ در تماشاخانه استاد مشایخیِ موسسه فرهنگی هنری مان، واقع در ضلع شمال‌غربی چهارراه ولیعصر روی صحنه می‌رود.

پیش فروش اینترنتی «دورهمی زنان شکسپیر» آغاز شد

پیش فروش اینترنتی بلیت های نمایش «دورهمی زنان شکسپیر» به نویسندگی و کارگردانی بهاره رهنما در سایت تماشاخانه آغاز شد. علاقمندان برای رزرو بلیت های این نمایش می توانند به سایت تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.



این اثر نمایشی که نگاهی آزاد به نمایشنامه «شکسپیر و زنان عاشق» نوشته چارلز جورج و ترجمه مریم منظمی است، اجراهایش را از 13 مرداد ماه در تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند.

مهناز افشار، بهاره رهنما، نسیم ادبی، سحر دولتشاهی، کمند امیر سلیمانی و بهنوش بختیاری بازیگران این نمایش هستند. همچنین بهاره رهنما طراح لباس و کلاه نمایش، پیمان قاسم خانی مشاور متن، سیامک احصایی طراح صحنه، علی بوستان و کریستف رضایی موسیقی، مریم جلالیان برنامه ریز و دستیار کارگردان، امید گلزاده طراحی گریم، بانوی آرمانی اجرای گریم، امیر رضا احمدزمردی مدیر تولید، آزاده مختاری روابط عمومی و بابک برزویه مسئول عکس و تصویر این نمایش هستند.