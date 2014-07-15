جنايت در غزه كار تهيه دو سریال آمريكايی را متوقف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پست گزت، تهيه مجموعه تلويزيوني 6 قسمتي «حفر كن» با بازي جيسون ايزاكس در نقش يك مامور اف‌بي‌آي كه قرار بود در بيت المقدس فيلمبرداري شود، به دنبال خشونت‌هاي هفته اخير در اين منطقه متوقف شد.

اما اين تنها پروژه توليد فيلم نيست كه با اين مسايل دچار توقف شده و گروه توليد «ستمگر» نيز به دنبال بالا گرفتن خشونت‌ها از بيت المقدس نقل مكان كردند و راهي تركيه شدند تا ادامه فيلمبرداري هايشان را در اين كشور انجام دهند.

گيدئو راف تهيه كننده مجموعه «حفر كن» گفت همه چيز اينجا تحت تاثير اين خشونت‌ها قرار گرفته و ما اميدواريم وضعيت دوباره به حالت عادي بازگردد.

تهيه كنندگان اين مجموعه به دليل جايگاه تاريخي بيت المقدس قصد فيلمبرداري اين مجموعه را در اين مكان داشتند. با اين حال از آنجا كه هنوز اين سريال در مرحله پيش توليد است، بعيد نيست كشور ديگري براي اين منظور انتخاب شود.

سریال «ستمگر» در فصل اولش در 10 قسمت ساخته مي شود. این مجموعه تلويزيوني که موضوعش را بر داستان زندگی پسر یک دیکتاتور خیالی عرب متمركز كرده ، زندگي او را پس از سال‎ها زندگی در آمریکا و بازگشتش برای شركت در مراسم ازدواج یکی از اعضای خانواده‎اش، ذنبال مي كند.

این مجموعه که به نوعي اشاره به زندگی بشار اسد و معمر قذافی دارد، توسط گروه تهیه سریال‎های سیاسی تلویزیون آمریکا، «24» و «سرزمين مادري»(هوملند) ساخته شده است.

همه اينها در حالي است كه گروه يهوديان صنعت فيلم آمريكا از مدت ها پيش تلاش گسترده‌اي كرده اند تا از سرزمين‌هاي اشغالي به عنوان لوكيشن فيلم هاي آمريكايي استفاده كنند تا سود اين بخش نصيب مردم اين سرزمين ها شود.