کانون گلشن گرگان میزبان جام بزرگ بازی های رایانه ای خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، جواد طبرسا، ظهر سه شنبه در نشستی با حضور فعالان فرهنگی، گفت: این جام تنها مسابقات بازی‌های رایانه‌ای است که در ایران به صورت سراسری برگزار می‌شود و متولیان برگزاری این جام شبکه ملی فرهنگ، مرکز توسعه فناوری اطلاعات، رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند.

وی با بیان این که، نمایندگی استان گلستان را کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان بر عهده گرفته است، در توضیح نحوه ثبت نام این مسابقات افزود: ثبت نام جام خلیج فارس به صورت آنلاین و از طریق پرتال اختصاصی iranpgc.ir تا 10 مرداد ماه سال جاری است.

وی بیان کرد: دور مقدماتی این جام 13 مرداد سال جاری آغاز می‌شود و مسابقات نهایی در تهران برگزار خواهد شد. بازی‌هایی که در این جام برگزار خواهد شامل فیفا 2014، PES 2013 ،DOTA2 و بازی‌های ایرانی میر مهنا، مبارزه در خلیج عدن (مدار 10 درجه) و بازی موبایلی فیتیل پر است.

طبرسا خاطرنشان کرد: علاقمندان برای ثبت نام در این جام باید به سایت iranpgc.ir مراجعه و از قسمت ثبت نام در جام مراحل مربوط به ثبت نام که شامل 3 مرحله است را انجام داده و کد ثبت نامی که در این مرحله به شرکت کننده داده می شود را یادداشت و در روز مسابقه به همراه داشته باشند. در مرحله آخر هزینه ورودی مسابقه را آنلاین پرداخت کنند.