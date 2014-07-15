سعید امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سازمان اتوبوس‌رانی قم با برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی لازم در حوزه مدیریت شهری، در شب‌های قدر با آماده باش و ظرفیت کامل ناوگان در کلیه خطوط شهری، مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر، بستر رودخانه در طول روز تا پایان مراسم به طور ویژه فعال است.

وی گفت: به منظور ارائه خدمات بهینه به روزه داران، مجاوران و زائران عزیز، نسبت به برنامه ریزی امور خدماتی و پشتیبانی ناوگان از جمله نظافت کلیه اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها، ابلاغ موارد ایمنی و نیز انجام سوخت گیری آن‌ها و از جمله پیش بینی تعمیرگاه سیار در طول شب‌های قدر در سطح شهر به منظور رفع نواقص احتمالی برنامه ریزی و تدارک دیده شده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم بیان کرد: هماهنگی لازم با پلیس راهور که در کلیه امور تعامل خوبی با سازمان اتوبوس رانی داشته‌اند برقرار شده است.

وی گفت: نزدیک به 40 دستگاه اتوبوس در مسیر مسجد مقدس جمکران در نظر گرفته شده است و مناطق دیگر از جمله کوه خضر نبی، گلزار شهدا، امامزاده ابراهیم(ع) و به ویژه حرم مطهر از جمله مکان‌های مهم برنامه ریزی شده برای سرویس دهی است.

امرالهی عنوان کرد: به اطلاع همشهریان عزیز می‌رساند ایستگاه‌های اتوبوس‌رانی از پایان مراسم، تغییرات محسوس نداشته و در مکان‌های میدان مطهری، خیابان اراک، پایانه زائر واقع در بستر رودخانه، ابتدای بلوار مرتضوی، چهار راه شهدا، خیابان ارم و ابتدای خیابان 19 دی خدمت رسانی می‌کنند.

وی گفت: اختصاص 300 دستگاه اتوبوس و همچنین نزدیک به 80 دستگاه مینی بوس جهت سرویس دهی در این ایام از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس‌رانی است.

مدیر عامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم توصیه کرد: تقاضا می‌شود به علت کثرت حضور مردم در مراسم مذکور به ویژه در هسته مرکزی شهر و حرم مطهر به منظور جلوگیری از ترافیک و تسریع در عبور و مرور ضمن رعایت قوانین و مقررات از وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس استفاده کنند.

