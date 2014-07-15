به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مددجویان کمیته امداد گفت: باید فرهنگ کار و اشتغال در جامعه امروزی از پشت میزنشینی به فرهنگ کار و تلاش تغییر یابد.

رزم حسینی با اشاره به منابع صنعتی و معدنی و ظرفیت های خود اشتغالی این استان، اظهار داشت: جوانان ما می توانند به جای درخواست شغل از دولت برای خود اشتغال زایی کنند.

این مسؤل در ادامه افزود: استفاده از ظرفیت های کمیته امداد می تواند عاملی موثر در جهت رشد آهنگ کارآفرینی استان باشد.

وی ضمن اشاره به امکاناتی که دولت در اختیار کمیته امداد قرار داده است جوانان را بر آن داشت با دیدار از نمایشگاه ضمن یادگیری چگونگی بهره جستن از امکانات قرار گرفته در اختیار کمیته، با ایجاد شغل و کسب درآمد برای خود مقام و جایگاه اجتماعی مناسبی فراهم اورند.

بالاترین مسئول دولت در استان کرمان اذعان داشت: اختصاص 90 میلیارد تومان تسهیلات به کمیته امداد استان موجب می شود که افراد جویای کار به خصوص جوانان ما از این تسهیلات در جهت ایجاد شغل که موجب اشتغال زایی برای دیگر افراد نیز می شود و همچنین کسب منزلت اجتماعی بهره ببرند.

رزم حسینی با تاکید بر فواید برپایی این نمایشگاه فروش محصولات تولید کنندگان، تشویق نیازمندان برای بهره جستن از تهسیلات کمیته امداد که زمینه خود کفایی این قشر را فراهم می آورد، را از جمله فواید مهم برپایی این نمایشگاه دانست.

استاندار کرمان از خود کفایی 26 هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی تا به امروز خبر داد و تاکید کرد: یکی از موارد نشان دهنده موفقیت و تلاش روز افزون کمیته امداد در زمینه اشتغال زایی برپایی جشن خودکفایی پنج هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در امسال است.