کشف 775 کیلو گرم حشیش و دستگیری 2 متهم در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زنگی ظهر امروز در حاشیه نمایشگاه کشفیات این محموله در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: چندی پیش گروهی با بارگیری محموله سنگین مواد مخدر از شرق کشور قصد تخلیه بار در استان البرز را داشتند که تحت کنترل فنی و اطلاعاتی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته و پس از چندین روز فعالیت شناسایی شدند.

وی ادامه داد: صبح روز گذشته با ورود این محموله که شامل 775 کیلوگرم حشیش و 31 کیلوگرم تریاک بود با هوشیاری ماموران یک دستگاه تریلی و دو نفر متهم دستگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرد: این محموله مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان بارگیری و در داخل کیسه های کودهای شیمیایی جاسازی شده بودند و با وجود اینکه این افراد با جا به جایی خودرو ها در میانه راه قصد فریب ماموران را داشتند خوشبختانه با هوشیاری پلیس صبح روز گذشته شناسایی شدند.

سرهنگ زنگی اظهار داشت: با توجه اینکه در جاده قدیم کرج به محض ورود به استان البرز تردد خودروهای سنگین آزاد می باشد و امر شناسایی با مشکل مواجه می شود ماموران پلیس با کنترل چندین ورودی استان البرز به محض ورود این محموله به استان البرز در منطقه گرمدره موفق به شناسایی این تریلر حامل مواد مخدر شدند.

وی در پایان با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله 700 میلیون تومان تخمین زده شده است، گفت: تحقیقات در خصوص این محموله ادامه دارد.