توسعه ورزش در آذربایجان شرقی نخستین گام مبارزه با اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان ظهر سه شنبه در در آیین تجلیل از 14 جوان نخبه و برتر شهرستان شبستر اظهار داشت: استاندار آذربایجان شرقی در دستور مستقیمی خواستار توسعه ورزش در سطح جامعه به منظور پیشگیری از اعتیاد شده اند که در این راستا اداره ورزش و جوانان برنامه ریزی های خاصی دارد.

وی ادامه داد: این هدف دشمنان است که با جذب جوانان به سمت اعتیاد به خصوص مواد مخدر صنعتی درصدد جنگ با عقاید جامعه اسلامی بوده و در پی بی هویت کردن جوانان است.

اسبقیان با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در خصوص توسعه ورزش همگانی گفت: این استان توانسته است گام های موثری در جهت توسعه ورزش همگانی برداشته و در تقویت نشاط جامعه بکوشد.

وی با اشاره به نقش جوانان در اعتلای جامعه گفت: جوانان ایران اسلامی در عرصه سازندگی، انرژی هسته ای، نانوتکنولوژی، دستاوردهای علمی و صنعتی، کشاورزی، عرصه های ورزشی و المپیادهای علمی که خار چشم استکبار جهانی شده اند، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با رهنمودهای رهبر فرزانه با شعار تحصیل، تهذیب و ورزش به جهانیان نشان داده اند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: جوانان ایران اسلامی در عرصه های مختلف چه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، بعد از پیروزی و هشت سال دفاع مقدس با بهرگیری از رهنمودهای امام راحل توان، شجاعت، غیرت و عاشورایی بودن خود را ثابت کرده اند.

گفتنی است در این آیین از 14 جوان نخبه و برتر شهرستان شبستر با اهداء لوح سپاس ، تندیس و جایزه تقدیر و قدردانی شد.