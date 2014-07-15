جام جم در دهه فجر «اچ‌ دی» می شود/ قتل و گروگانگیری بازیگر سریال «آمین»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی و مدیران ستادی معاونت سیما در ادامه بازدید از شبکه های سیما در جمع مدیران شبکه جهانی جام جم حاضر شدند و دارابی با اشاره به درخواست عده ای از هموطنان که به کشور سفر می کنند پیشنهاد برگزاری تور تلویزیونی داد و گفت: این امکان وجود دارد که هموطنان مقیم ما از پشت صحنه فیلم و سریال ها بازدید کنند و یا در بخش های فنی سازمان حضور یابند.



معاون سیما در ادامه شبکه جام جم را ویترین نظام و رسانه ملی دانست و گفت : این شبکه باید در طراز رسانه‌های بین المللی باشد و فارسی زبانان جهان از برنامه های ارزنده آن بهره مند شوند. همچنین شبکه جام جم باید امید افزایی کند و پیشرفت ها و دستاوردهای نظام و انقلاب را در حوزه های مختلف برای فارسی زبانان و ایرانیان خارج از کشور به نمایش بگذارد.

وی از آنان خواست با تشکیل اتاق فکر برای تولید و پخش برنامه هایی فاخر درباره انقلاب اسلامی با استفاده از چهره های انقلاب، هم اندیشی کنند و با برنامه های جذاب و پر بیننده در دهه فجر انقلاب اسلامی، مخاطبان خود را بیش از پیش با دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا کنند و متولی برگزاری هفته فرهنگی تلویزیون با ایرانیان خارج از كشور باشد و ما در نظر داریم كه این هفته را با مشاركت نهادهای ذیربط برگزار كنیم.

دارابی در پایان سخنانش بیان کرد: شبكه جام جم باید برای دهه فجر به مدت 12 شب برنامه‌هایی را با كیفیت HD تولید كند.

شیوا به خاطر پدرش قاتل می‌شود

خاطره حاتمی بازیگر سریال «آمین» درباره نقش خود بیان کرد: در این سریال نقش دختری به نام شیوا را ایفا می کنم که به خاطر پدرش راضی می شود فردی را به قتل برساند پس از این ماجرا موفق به فرار می شود و در این حین در گیر فضای گروگانگیری شده و زن بارداری را گروگان می گیرد اما در تعقیب و گریز پلیس ناچار می شود دست به اقدامی بزند که من ترجیح میدهم توضیح بیشتری ندهم و جذابیت کار برای بیننده هنگام پخش حفظ شود.

زمانیکه به دفتر جواد نوروزبیگی دعوت شدم فیلمنامه در اختیار من قرار گرفت اما داستان چند خطی کار و نقش کافی بود تا با علاقه این کاراکتر را بپذیرم چون اصولا" به نقش های پرتنش و اکتیو علاقه مندم و کوتاهی و بلندی نقش اهمیت چندانی برایم ندارد.

این بازیگر تلویزیون اظهار کرد: «آمین» سومین همکاری من با منوچهر هادی است و معتقدم او فیلمسازی جدی و عین حال خوشرو است زیرا برخی از کارگردان های ما جدی بودن را با بداخلاق بودن اشتباه می گیرند. خوشبختانه هادی با وجود اینکه در کار وسواس بسیاری دارد اما همواره انرژی مثبت به گروه تزریق می کند . «آمین» نیز از این قاعده مثتثنی نیست و علاوه بر فیلمنامه خوبی که دارد دکوپاژ کارگردان نیز بسیار درخشان است و به ویژه صحنه های من بسیار خوب کار شده و من بی صبرانه منتظر هستم تا نتیجه کار را در زمان پخش ببینم .

نمایش «شمشیر» از رادیو نمایش پخش می شود

به مناسبت شبهای قدر نمایش «شمشیر» به نویسندگی سعید پورشعبانی و کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش پخش می شود.

داستان این نمایش درباره ابن حمیم شمشیرساز معروف و یار و یاور حضرت علی (ع) است که در مورد حکمیت در مسجد مکه سخنی به میان نمی آورد. ابراهیم تنها پسر او هم نمی تواند او را به این کار وادارد و....

این نمایش 10 قسمتی به تهیه کنندگی و سردبیری ملیحه مرادی جعفری و با هنرمندی مهدی نمینی مقدم، رحمان باقریان، صمد پل سنگی، صفا آقاجانی، رامین پورایمان، سعیده فرضی، عبدالعلی کمالی، مهرداد عشقیان، عباس وفایی، سلمان خطی، علی اصغر دریایی، عباس توفیقی، مجید سهرابی، هرمز سیرتی و گویندگی امیر منوچهری، صدابرداری پیروز صدرایی و افکتور مهدی افشین نژاد از چهارشنبه 25 تیر ماه به مدت 10 روز ساعت 18 از رادیو نمایش پخش می شود.

