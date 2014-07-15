ارائه خدمات بهزیستی به 883 معلول در شهرستان دیر/25 نفر در تعهد اشتغال امسال بهزیستی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد کرمی ظهر سه‌شنبه در دیدار فرماندار دیر از بهزیستی شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه 156 حوزه تخصصی در بهزیستی فعالیت دارد بخش عمده ای از محرومان و معلولان واقشارآسیب پذیر جامعه را در بر می‌گیرد.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر در ادامه از ایجاد ۴۵ فرصت شغلی از سوی اداره بهزیستی شهرستان برای مددجویان این نهاد در سال گذشته خبر داد.

وی افزود: در همین زمینه ۲۵ نفر دیگر از مددجویان در تعهد اشتغال امسال هستند که در صورت امکان افزایش سهمیه برای امسال در دستور کار قرار دارد.

پرداخت حقوق به 383 معلول شهرستان دیر

کرمی به حقوق ماهیانه پرداختی به مددجویان شهرستان دیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در شهرستان دیر ۸۸۳ معلول دارای پرونده وجود دارد که بهزیستی به آنها خدمات ارائه می دهد که از این تعداد ۳۸۳ نفر از آنها حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: درسال گذشته اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان کمک های موردی برای ارائه خدمات بهزیستی در حوزه های امور اجتماعی، توان بخشی، افراد تحت پوشش این اداره هزینه شد که نسبت به سالهای گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است.

۳۰۰ نفر از زنان بی‌سرپرست و افراد ناتوان حقوق می‌گیرند

رئیس بهزیستی شهرستان دیر اظهار داشت: در بحث امور اجتماعی، زنان بی سرپرست و افراد ناتوان ۷۷۰ پرونده تشکیل شده است که ۳۰۰ نفر از این افراد حقوق ماهیانه دریافت میکنند.

وی حقوق پرداختی در حوزه های مختلف به مستمری گیران این اداره را ماهیانه چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان ذکر کرد و افزود: با این ارقام پرداختی در هر ماه به مددجویان سالانه ۵۶۰ میلیون تومان به مددجویان پرداخت خواهد شد.

توانمندسازی و خروج مدد جویان از چرخه های حمایتی

فرماندار شهرستان دیر در این دیدار اظهار داشت: تحکیم مبانی سلامت اعم از سلامت روانی و جسمی و پیشگیری از آسیب‌ها در حوزه معلولیت و اعتیاد،‌ ارتقای مهارت‌های زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان در جامعه هدف از مهمترین رویکردها و محورهای فعالیتی این نهاد در شهرستان دیر است.

حمزه اعتماد تصریح کرد: اجرای موفقیت آمیز طرح توانمندسازی و خروج مدد جویان از چرخه‌های حمایتی علاوه بر پرداخت تسهیلات بانکی و کمک های مالی بلاعوض نیازمند آموزش، مشاوره، هدایت و نظارت تا خودکفایی کامل اقتصادی مددجو است.

وی گفت: بهزیستی نقش برجسته‌ای در پیشگیری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و توسعه و توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر هزینه کرد صحیح منابع و در راستای امور زیربنایی، گفت: فعالیت‌های پیشگیرانه به منظور ارتقای سلامت جامعه و جلوگیری از افزایش جمعیت گروه‌های هدف بهزیستی چه در زمینه آسیب‌های اجتماعی و چه در زمینه معلولیت‌ها از مهترین اولویت کاری بهزیستی در شهرستان در میان است.