برگزاری دوره بازآموزي مراقبت پرواز براي كنترلرهاي سوريه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اكبري ضمن اعلام این مطلب، اظهارداشت: براساس تقاضاي سازمان هواپيمايي كشوري سوريه، برگزاري دوره بازآموزي رادار، كنترل فضاي كشور و بازآموزي برج مراقبت پرواز در دستور كار سازمان هواپيمايي كشوري با همكاري شركت فرودگاههاي كشور قرار گرفت.

وي افزود: به همين منظور دوره هاي آموزشي مذكور توسط اساتيد ايراني و در سيمولاتورهاي مركز كنترل فضاي كشور و سيمولاتور برج مراقبت پرواز فرودگاه امام خميني (ره)، براي آموزش 30نفر از كنترلرهاي رادار و ترافيك هوايي كشور سوريه در شبيه ساز راداري مركز كنترل فضاي كشور به صورت بين المللي و كاملا منطبق با استانداردهاي ايكائو در حال برگزار است.

مديركل دفتر نظارت برعمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، خاطرنشان كرد: شركت كنندگان در اين دوره 5 روزه، با اتوماسيون رادار و قوانين مرتبط آشنا و سپس، با استفاده صحيح از مكالمات، تكنيك هاي زمان قطع تماس راديويي با خلبان و همچنين دستورالعمل مرتبط با هواپيماي دچار حالت اضطراري تمرين مي كنند.

اکبری افزود: همچنين دوره بازآموزي برج مراقبت پرواز براي 53 نفر از كنترلرهاي كشور سوريه در شبيه ساز برج مراقبت پرواز فرودگاه حضرت امام خميني (ره) كه به همت متخصصان ايراني ساخته شده از شهريورماه جاري در 9 دوره يك هفته اي برگزار مي شود.

گفتني است، در راستاي همكاريهاي آموزشي و مشاروره هاي فني و علمي به ساير كشورها تاكنون دوره آموزشي بازرسان و مدرسان ايمني مخابرات هوانوردي سازمان هواپيمائي كشوري ايران به مميزان مخابرات هوانوردي كشور پاكستان و كارگاه آموزشي طراحي دستورالعمل هاي پروازي (D8 Flight procedure design work shop) با حضور برخي كشورهاي عضو D8 در اين سازمان برگزار شده است.