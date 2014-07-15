احترام به تصمیمات شورای نگهبان یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولین و کادر اداری دفتر شورای نگهبان استان بوشهر اظهار داشت: شورای نگهبان نقش بسیار مهمی در عرصه‌های مختلف نظارتی و قانون گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

وی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را شورای نگهبان دانست و اضافه کرد: امام خمینی(ره) اقدام به ایجاد شورای نگهبان کردند که بیانگر تجربه تاریخی، عقل سیاسی و فقه حکومتی ایشان است.

امام جمعه بوشهر به نقش نظارتی بسیار مهم شورای نگهبان برای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان در مجاری قانون گذاری و نظارتی ضامن سلامت حرکت انقلاب است.

همه در استان بوشهر شورای نگهبان را فصل‌الخطاب امور می‌دانند

وی با اشاره به حضور افرادی با شاخصه‌های فقیه، بصیر، ولایتمدار، انقلابی، حقوق‌دان و با سلامت در شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان در استان‌های مختلف از جمله استان بوشهر منشأ خدمات بسیار زیادی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری بیان کرد: همه مردم و مسئولان استان بوشهر احترام بسیار زیادی برای تصمیمات شورای نگهبان قائل هستند و این تصمیمات را فصل الخطاب امور می‌دانند.

وی در ادامه به خدمات بارز شورای نگهبان به نظام اشاره کرد و افزود: امام خمینی(ره) و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها خدمات شورای نگهبان به نظام جمهوری اسلامی ایران را قابل تقدیر خوانده‌اند.

حریم شورای نگهبان همواره باید مصون و محفوظ بماند

نماينده ولي فقيه در استان بوشهر با اشاره به اینکه شورای نگهبان تا کنون به خوبی وظیفه خود را ایفا کرده است، تاکید کرد: حفظ اسلامیت نظام و قانون مداری و انقلابی بودن از مهمترین اهداف شورای نگهبان است و این روحیه باید تداوم یابد.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید با عدالت، انصاف و با روحیه‌ ولایتمداری و انقلابی، با قاطعیت در مسیر معین حرکت کند، افزود: حریم شورای نگهبان همواره باید مصون و محفوظ بماند.

آیت‌الله صفایی بوشهری احترام به تصمیمات شورای نگهبان را یک وظیفه همگانی دانست و اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، شورای نگهبان فصل الخطاب امور است و باید تصمیمات ان مورد احترام همه قرار بگیرد.