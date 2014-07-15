کمیته مردمی مقاومت: هر طرحی برای آتش بس باید مطالبات مقاومت را در نظر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته مردمی مقاومت در فلسطین با انتشار بیانیه ای با اشاره طرح پیشنهادی مصر برای برقراری آتش بس در نوار غزه اعلام کرد که هر طرحی برای برقراری آتش بس در غزه باید شروط و مطالبات مقاومت را مورد توجه قرار دهد.

این در حالی است که "موسی أبو مرزوق" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: جنبش حماس همچنان در حال رایزنی است و حماس تاکنون موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

این درحالی است که مقامات حماس اعلام کرده بودند که ارائه طرح پیشنهادی آتش بس از سوی مصر تنها در سطح رسانه ای بوده و هیچ نهادی به صورت رسمی، در خصوص این طرح با حماس رایزنی نکرده است.