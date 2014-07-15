  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

در واکنش به طرح پیشنهادی قاهره:

کمیته مردمی مقاومت: هر طرحی برای آتش بس باید مطالبات مقاومت را در نظر بگیرد

کمیته مردمی مقاومت: هر طرحی برای آتش بس باید مطالبات مقاومت را در نظر بگیرد

درحالی که یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس از ادامه رایزنیها در مورد آتش بس در غزه خبر داد کمیته مردمی مقاومت اعلام کرد که هر توافقی برای آتش بس باید مطالبات مقاومت را نیز در نظر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته مردمی مقاومت در فلسطین با انتشار بیانیه ای با اشاره طرح پیشنهادی مصر برای برقراری آتش بس در نوار غزه اعلام کرد که هر طرحی برای برقراری آتش بس در غزه باید شروط و مطالبات مقاومت را مورد توجه قرار دهد.

 این در حالی است که "موسی أبو مرزوق" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: جنبش حماس همچنان در حال رایزنی است و حماس تاکنون موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

این درحالی است که مقامات حماس اعلام کرده بودند که ارائه طرح پیشنهادی آتش بس از سوی مصر تنها در سطح رسانه ای بوده و هیچ نهادی به صورت رسمی، در خصوص این طرح با حماس رایزنی نکرده است.

کد مطلب 2332249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها