ملی پوش گلستانی تیم قایقرانی راهی مجارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی آب های آرام بانوان و مردان برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال جهان صبح شنبه راهی مجارستان شد که "عادل مجللی" پاروزن گلستانی نیز در ترکیب این تیم قرار دارد.

در رقابتهای زیر 23 سال آبهای آرام که از 26 تیرماه در شهر "سگد مجارستان" آغاز می شود و تا 29 تیرماه ادامه خواهد داشت، قایقرانان تیم ملی آب های آرام کشورمان در 2 بخش بانوان و مردان و در ماده های کایاک و کانوی یک و دونفره مسافت 1000 متر، کایاک یک و دونفره و کانوی یک نفره مسافت 200 متر و کایاک یک و دونفره و کانوی دونفره مسافت 500 متر به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

مجللی با قرار گرفتن در رده نهم جهان بهترین نتیجه قایقرانان کشورمان در طول تاریخ حضور در کاپ جهانی آبهای آرام در یک ماده المپیکی را به دست آورده است. وی در سال 91 در مسابقات زیر 23 سال اسلواکی3 مدال طلا کسب کرد. پیش از آن در سال 2009 در 3 رشته شرکت کرد و یک طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورد.

در سال 2011 در رده بزرگسالان مسابقات قهرمانی آسیا به نشان طلا دست یافت و همان سال در مسابقات جهانی آلمان در حالی که شانس کسب مدال داشت به مقام پنجم رسید. 2 بار در قالب تیم استانی در رقابت های تاجیکستان عنوان نخست را کسب کرد و در مسابقات سال گذشته ازبکستان نیز یک مدال طلا و یک مدال برنز تصاحب کرد.

وی چندین رکورد داخلی را نیز به نام خود ثبت کرده است. از جمله آن برای اولین بار در تاریخ قایقرانی ایران به مسابقه نهایی روسیه در سال 2009 راه پیدا کرد. سال 2012 نیز باز هم در مسکو برای نخستین بار در رقابت های کاپ جهانی به رتبه سوم دست یافت. ضمن این که بهترین رکورد کانو هزار متر و 200 متر ایران در اختیار این پاروزن گلستانی است.