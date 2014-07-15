به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار از مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان اظهار داشت: توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران و به ویژه شتاب دهی به فرایند تولید امری حیاتی است زیرا سرمایه گذاری های زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلااستفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: آموزشهای فنی و حرفهای میتواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کرده یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.
جهانتیغی گفت: در راستای توانمندسازی و آموزش حرفههای مهارتی در سال گذشته 4 میلیون و 259 هزار و 983 نفر ساعت آموزش توسط مربیان و کارشناسان در بخش دولتی و مراکز آموزشی این اداره کل ارایه شده است.
وی بیان داشت: این آموزشها در چهار بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر و در قالب یک هزار و 501 حرفه به متقاضیان ارائه شد که بیشترین متقاضیان را بخش خدمات آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل دادند.
جهانتیغی اذعان داشت: در همین راستا در مراکز آموزش فنی و حرفهای مستقر در زندانها 388 هزار و 654 نفر ساعت، در پادگانها 107 هزار و 152 نفر ساعت، در صنایع و صنوف 25 هزار و 308 نفر ساعت، روستاها 975 هزار و 230نفر ساعت، در مراکز جوار دانشگاهی 16 هزار و 667 نفر ساعت، مراکز ثابت 2 میلیون و 440 هزار و727 نفر ساعت و در سایر بخش ها از جمله استاد شاگردی، شعب شهری، صنایع ضمن کار، سکونت گاه های غیر رسمی، کمپ معتادان و سایر موارد 433 هزار و 570 نفر ساعت آموزش دیدند.
وی ادامه داد: این آموزشها که به طور عمده آموزشهای پایه فنی را تشکیل میدهد در کارگاههای مجهز و در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت به مرحله اجرا درآمده است.
مهارت لازمه ایجاد اشتغال است
وی ابراز داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکند که بخش دولتی شامل 31 مرکز و 206 آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای است که در بخش های آموزشی صنعت ، خدمات ، کشاورزی و هنر فعالیت دارد.
وی تاکید کرد: این سازمان در واقع مهم ترین کانون مهارتی و کاربردی کشور و مرتبط با سازمان بینالمللی کار است و به دلیل رسالت قانونی خود در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد و به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی درآمده است .
وی بیان داشت: این اداره کل نسبت به آموزش در مراکز ثابت، جوار دانشگاهی، روستاها، صنایع، زندانها، پادگانها و آموزشهای استاد شاگردی، سیار شهری، کمپ معتادان و تفاهمنامهها ی منعقده در بخش دولتی نسبت به ارایه مهارت های فنی و حرفهای اقام میکند.
وی با بیان اینکه تمامی آموزشهای ارایه شده در مراکز ثابت و سیار به صورت رایگان و با هدف توانمندسازی و تربیت نیروی جوان و مولد کار در دستور کار قرار دارد افزود: در همین راستا اداره کل آموزش فنی و حرفهای سیستان و بلوچستان به 100درصد تعهدات خود در بخش دولتی در سال گذشته جامه عمل پوشانده است.
جهانتیغی گفت: کسب مهارت لازمه ایجاد اشتغال است و باید برای توانمندسازی جوانان و افراد جویای کار ارائه آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی تقویت و کیفیسازی شود.
