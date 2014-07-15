۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

جهانتیغی عنوان کرد:

مهارت‌های آموزشی ارایه شده در سیستان و بلوچستان متناسب با نیاز منطقه ارایه می‌شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: مهارت‌های آموزشی ارایه شده در استان متناسب با نیازهای منطقه ارایه می‌شود و لذا در این راستا تیمی متشکل از کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی نیازهای منطقه‌ای تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید استاندار از مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان اظهار داشت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران و به ویژه شتاب دهی به فرایند تولید امری حیاتی است زیرا سرمایه گذاری های زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بلااستفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

وی یادآور شد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده کرده یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد.

جهانتیغی گفت: در راستای توانمندسازی و آموزش حرفه‌های مهارتی در سال گذشته 4 میلیون و 259 هزار و 983 نفر ساعت آموزش توسط مربیان و کارشناسان در بخش دولتی و مراکز آموزشی این اداره کل ارایه شده است.

وی بیان داشت: این آموزش‌ها در چهار بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر و در قالب یک هزار و 501 حرفه به متقاضیان ارائه شد که بیشترین متقاضیان را بخش خدمات آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل دادند.

جهانتیغی اذعان داشت: در همین راستا در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مستقر در زندان‌ها 388 هزار و 654  نفر ساعت، در پادگان‌ها 107 هزار و 152 نفر ساعت، در صنایع و صنوف 25 هزار و 308  نفر ساعت، روستاها 975 هزار و 230نفر ساعت، در مراکز جوار دانشگاهی 16 هزار و  667 نفر ساعت، مراکز ثابت 2 میلیون و 440 هزار و727  نفر ساعت و در سایر بخش ها  از جمله استاد شاگردی، شعب شهری، صنایع ضمن کار، سکونت گاه های غیر رسمی، کمپ معتادان و سایر موارد 433 هزار و 570 نفر ساعت آموزش دیدند.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها که به طور عمده آموزش‌های پایه فنی را تشکیل می‌دهد در کارگاه‌های مجهز و در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت به مرحله اجرا درآمده است.

مهارت لازمه ایجاد اشتغال است

وی ابراز داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند که بخش دولتی شامل 31 مرکز و  206 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای است که در بخش های آموزشی صنعت ، خدمات ، کشاورزی و هنر فعالیت دارد.

وی تاکید کرد: این سازمان در واقع مهم ترین کانون مهارتی و کاربردی کشور و مرتبط با سازمان بین‌المللی کار است و به دلیل رسالت قانونی خود در ساختار نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد و به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی درآمده است .

وی بیان داشت: این اداره کل نسبت به آموزش در مراکز ثابت، جوار دانشگاهی، روستاها، صنایع، زندان‌ها، پادگان‌ها و آموزش‌های استاد شاگردی، سیار شهری، کمپ معتادان و تفاهمنامه‌ها ی منعقده در بخش دولتی نسبت به ارایه مهارت های فنی و حرفه‌ای اقام می‌کند.

وی با بیان اینکه تمامی آموزش‌های ارایه شده در مراکز ثابت و سیار به صورت رایگان و با هدف توانمندسازی و تربیت نیروی جوان و مولد کار در دستور کار قرار دارد افزود: در همین راستا اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان به 100درصد تعهدات خود در بخش دولتی در سال گذشته جامه عمل پوشانده است.

جهانتیغی گفت: کسب مهارت لازمه ایجاد اشتغال است و باید برای توانمندسازی جوانان و افراد جویای کار ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی تقویت و کیفی‌سازی شود.

 

 

 

