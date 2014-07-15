مسئولان فدراسیون فوتبال به کمیته ملی المپیک رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ادامه دور دوم نشست های تخصصی مسئولان کمیته ملی المپیک با فدراسیونهای اعزامی به بازیهای آسیایی 2014 اینچئون، ظهر امروز علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال همراه با سیدمحمد هادی آیت الهی نایب رئیس فدراسیون، وینگادا سرمربی تیم امید و همچنین هومن افاضلی مدیر تیم امید با حضور در کمیته ملی المپیک نشستی فنی را با مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار کردند.

در ابتدای این نشست کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مجموعه فدراسیون فوتبال در راه اعزام تیم ملی کشورمان به جام جهانی برزیل ابراز داشت: امیدوارم تیم امید کشورمان نیز بتواند بازیهای خوب و ارزشمندی را در بازیهای آسیایی اینچئون ازخود به نمایش بگذارد. انتظارات از تیم امید بسیار بالاست و قطعا موفقیت و پیروزی های این تیم که مسابقاتش قبل از افتتاحیه بازیها آغاز می گردد می تواند تاثیرات مثبتی روی ورزشکاران کاروان ایران داشته باشد.

وی یادآور شد: شناخت خوبی روی بازیکنان و فعالیتهای تیم امید داریم و بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته نیز نشان می دهد که این تیم توانایی کسب مدال و سهمیه حضور در المپیک ریو را دارد. قطعا این تیم می تواند با موفقیتش بعنوان رشته تیمی، ضمن رسیدن به هدفی که سالهاست فوتبال دوستان آنرا دنبال می کنند (حضور در المپیک) نتیجه ای ارزشمند را نیز برای کاروان کشورمان در اینچئون رقم بزند. لازم است عنوان کنم همچون دیگر فدراسیون ها ما هیچ دخالتی در امور فنی تیم ملی امید نداشته ایم و نخواهیم داشت اما آماده ایم هر گونه حمایت و پشتیبانی از برنامه های این تیم داشته باشیم.

کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان کمیته ملی المپیک بواسطه برپایی این نشست و دقت نظر روی تیم امید اظهار داشت: برنامه های مختلفی را برای موفقیت این تیم در دو رویداد بازیهای آسیایی اینچئون و همچنین کسب سهمیه المپیک ریو در نظر گرفته ایم که اولین مرحله آن جذب مربی نام آشنا و با تجربه ای مثل وینگادا بود تا در کنار کادر با تجربه و زحمت کشی همچون افاضلی بتوانند به هدف اصلی این تیم یعنی حضور در بازیهای المپیک دست یابند. البته در مرحله اول هدف و اولویتمان کسب نتیجه ای ارزشمند در بازیهای آسیایی اینچئون است که برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری خوبی صورت گرفته است.

در ادامه شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان نیز با تاکید بر حضور قدرتمندانه تیم امید در بازیهای آسیایی اینچئون از سرمربی تیم و کادر فنی آن خواست تا تمام توان و تلاش خود را برای کسب مدال خوشرنگ بازیهای آسیایی بکار ببندند و گفت: به اعتقاد من فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم امید باید ضمن اینکه دو بازی مهم پیش رو یعنی آسیایی و المپیک را در یک راستا قرار می دهند برای هر کدام یک هدفگذاری متناسب و مجزا داشته باشند تا حضور و موفقیت در بازیهای آسیایی اینچئون زمینه سازموفقیت در بازیهای المپیک قرار گیرد.

وی یادآور شد: قطعا حضور قدرتمندانه و کسب نتیجه در بازیهای آسیایی می تواند جامعه فوتبال دوست ایران و همچنین مطبوعات و رسانه ها را در همراهی هر چه بیشتر برای موفقیت در مسابقات کسب سهمیه هماهنگ سازد و بی شک عکس این موضوع نیز صادق خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که بازیهای آسیایی اینچئون چه میدان حساسی برای تیم امید است.

در ادامه این نشست آیت الهی نایب رئیس فدراسیون با ارائه گزارشی از برنامه های آماده سازی تیم امید ، وضعیت تیم را بسیار خوب و امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: برنامه های آماده سازی تیم امید از اسفند ماه سال گذشته و با دعوت از 144 ورزشکار شروع شد که با تست های در نظر گرفته شده این تعداد به 45 نفر و بعد از حضور وینگادا و با هماهنگی کادر فنی تیم ملی به 31 نفر تقلیل یافت که خوشبختانه ادروهای منظم یک هفته ای را در دستور کار قرار دادند تا هماهنگی آنان بیش از پیش گردد.

وی یادآور شد: 3 مرحله اردو و بازیهای دوستانه در کشورهای اردن، ارمنستان و چین را نیز با هماهنگی کمیته ملی المپیک در دستور کار قرار داده ایم تا تیم امید در پایان آخرین مرحله از اردوها یعنی چین با آمادگی کامل از آنجا راهی اینچئون شود.

در پایان این نشست نیز اصغر رحیمی، رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، عاطفه اسلامیان مدیر روابط بین الملل و فتح اله مسیبی رئیس مرکز روانشناسی آکادمی همراه با وینگادا و افاضلی به بررسی برنامه اعزام ، ثبت نام نهایی ورزشکاران و کادر فنی جهت حضور در بازیهای آسیایی و برنامه ریزی برای رزرو بلیط حضورورزشکاران از اردوی چین به کره پرداختند.

همچنیندراین نشست ضمن بررسی نکات فنی اعلام شده به فدراسیون در نشست ها و جلسات پیشین مقرر شد بعد از حضور تیم امید در اردوی آماده سازی اردن که هفته آینده برگزار می شود، یک نشست تکمیلی بین کادر فنی تیم ملی امید با مسئولان کمیته جهت انجام هماهنگی های نهایی برگزار شود.

به گزارش مهر، قرار بود نشست مشترک مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال هفته گذشته برگزار شود اما به دلیل فوت مادر وزیر ورزش و جوانان لغو و به امروز موکول شد.



