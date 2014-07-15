به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان قم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها و مشاور وزیر و همچنین جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان و مدیران دستگاه‌های استان در تالار بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: امید است آقای جهانبینی در عرصه‌های دیگر موفق باشد و از آقای عابدی خواستارم که راه بسیار سخت و طاقت فرسای مدیرکل قبلی را با یک برنامه مدون، روشن و حساب شده پیموده و ورزش جوانان را تربیت و در امور جوانان تحولی ایجاد کند.

ورزش جوانان را از انحراف به دور می‌کند

وی بیان داشت: ورزش روح و جسم را تعالی می‌بخشد و همه می‌دانیم ورزش در فراغت جوانان بسیار موثر است و سبب بیمه شدن و جوانان را از هرگونه انحراف و بداخلاقی و مشکلاتی که امروز گریبان گیر جامعه است، برحذر می‌کند.

استاندار قم ابراز کرد: امید است مدیرکل جدید ورزش و جوانان قم، با برنامه حساب شده و دقیق امور تربیتی جوانان به خصوص در امر ورزش را ارتقا بخشد و استان قم رتبه قابل قبولی در امور ورزش و رشته‌های مختلف ورزشی داشته و بدرخشد.

