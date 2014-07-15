پیشنهاد نفتی آمریکا به ایران/ آماده حمل گاز و پتروشیمی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری‌مقدم معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت صادرات گاز مایع ایران، گفت: در حال حاضر گاز مایع (LPG)، گلوگاه اصلی صنعت پتروشیمی کشور است، ضمن اینکه مالکان کشتی های حمل کننده LPG با وجود تمایل شدید به حمل این محصولات به دلیل تحریمهای بین المللی قادر به تردد در بنادر ایران نیستند.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون در زمینه رفع تحریمها و مقولات بیمه، فروش، حمل و نقل و مبادلات بانکی صنعت پتروشمی گشایشی نشده است، گفت: در بازه زمانی 6 ماه تعیین شده میان ایران و گروه 1+5، بیشتر جنبه اعتماد سازی و شروع مذاکرات آتی در صنعت پتروشیمی دنبال شده و در عمل سبب باز شدن بازار یا مراجعه مالکان قوی و عقد قراردادهای بلندمدت نشده است.



این مقام مسئول افزود: شرکت‌های بیمه بین المللی پی اند آی (P&I) عملا تنها بازه زمانی 6 ماه را پوشش داده اند و در مکاتبه های رسمی با مالکان کشتیهای حمل کننده محصولات پتروشیمی نیز یادآوری و تاکید کرده اند که این موضوع هنوز آنها را از عقد قراردادهای بلند مدت منع می کند.



شعری مقدم ادامه داد: در دستورالعمل شرکت‌های بیمه بین المللی پی اند آی به مالکان کشتیها تاکید شده که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده های خسارتهای احتمالی تا پس از تاریخ 20 جولای، عملا شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ این مهم سبب شده شرکتهای معتبر بین المللی مانند گذشته از اعزام کشتی خودداری کرده یا به صورت مورد به مورد به حمل محصولات اقدام کنند.



وی با اشاره به این که تاکنون گشایش خاصی در مبادله های بانکی مربوط به مبادله های نفتی ایران ایجاد نشده است، گفت: مالکان کشتی از دریافت کرایه یا هزینه هایی که به نوعی مربوط به ایران است، خودداری می کنند، ضمن آنکه سیستم بانکی مشخصی برای انجام این مبادلات تعریف نشده است.



معاون وزیر نفت تاکید کرد: مالکان کشتی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند با توجه به شرایط کنونی از عقد قرارداد یا اعزام کشتی به منطقه خودداری می کنند، البته همه مالکان اروپایی، ژاپنی، کره ای و یا شرکت هایی با شریکان آمریکایی ضمن تماس یا حتی دیدارهای حضوری در تهران، آمادگی کامل خود را برای شروع همکاری به شرط رفع محدودیت‌های مربوطه، به ویژه برقراری پوشش بیمه پی اند آی اعلام کرده اند.



وی در باره تمهیدات اندیشده شده برای فروش محصولات پتروشیمی کشورمان اظهار کرد: در زمیه فروش محصولات پتروشیمی شرکت‌های معتبر اروپایی، ژاپنی و کره ای علاقه مندی خود را برای حضور دوباره در بازار ایران اعلام کرده اند که در این زمینه جلسه های متعددی با شرکتهای مختلف در تهران برگزار شده است.



شعری مقدم در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک همکاری بلندمدت در زمینه فروش نیز همچون موضوع کشتیرانی در گرو پایان یافتن مهلت 6 ماه گروه 1+5 و دریافت مصوبه های قطعی برای همکاری بلندمدت ایران و این کشورهاست، ضمن آنکه بیشتر مذاکره های فعلی با شرکت‌های خارجی درباره محورهای جمع آوری اطلاعات تولید یا امضای قراردادهای STOP بوده است.