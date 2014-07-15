پرداخت بیمه بیکاری در مازندران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ذکریایی رئیس انجمن فلزی مازندران ظهر سه شنبه در نشست مشرتک با مدیرکل تعاون و تامین اجتماعی استان، با بیان اینکه با بحران و چالشهایی مواجه هستیم که تبعات آن دامنگیر صنعت شده است و امکان خروج از آنها نیز از توان و اراده مدیران صنعتی بدور است اضافه کرد؛ علاوه بر آن برخی قوانین و بخشنامه ها مزید بر علت شده و بعضاً عدم اجرای کامل آنها و یا پیاده سازی سلیقه ای آنها عرصه کار را بر تولیدکنندگان سخت تر و تنگ تر کرده است.

ذکریایی افزود؛ نحوه اجرای قانون و دستورالعملهای مربوطه از جمله موارد بیمه بیکاری و بازنشستگی قبل از موعد و قانون سخت و زیان آور بحرانهای جدید کارگری را در محیط تولید و کار دامن زده است که بطور جدی نیازمند بازنگری است .

وی خواستار ایجاد سیستم مشاوره ای توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، ارائه برنامه ها و کتابچه های آموزشی به کارفرمایان بویژه در آغاز فعالیت تولیدی شد.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ضمن اعلام حمایتهای لازم از کارآفرینان و کارفرمایان گفت: ما هم خواستار تجدید نظر در بعضی قوانین در این شرایط سخت اقتصادی هستیم علی بابایی افزود؛ کارافرینان طرح بکارگیری کارگران را برابر قانون بطور جدی مد نظر قرار دهند و حتی از مشاوران دولتی و بخش خصوصی بویژه مشاوران بهداشت حرفه ای، مشاوره های لازم را اخذ نمایند و برای کارگران و کارکنان خود شرح مشاغل را مطابق قوانین تعریف و پیاده سازی کنند و در صورت بروز مشکل مابین کارگران و کارفرمایان شکایات خود را ابتدا به کمیته بدوی ارائه مو در صورت اعتراض موضوع را به دبیرخانه کمیته تجدید نظر ارسال کنند.

بابایی همچنین خاطر نشان کرد؛ حتی در صورت عدم پذیرش تصمیم هیئت تجدید نظر، کارفرمایان می توانند به دیوان عدالت اداری رجوع کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد؛ اصلاً مقابل تولید نیستیم و همکاران من در ادارات شهرستانها نیز در خدمت صنعتگران هستند و اگر خدای ناکرده مشکلی باشد که در ادارات تابعه حل نشده باشد کارفرمایان یا نماینده آنها می توانند به بنده مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: میزان پرداخت بیمه بیکاری در استان نسبت به سال گذشته روند کاهشی را طی می کند که نشان از عملکرد مثبت مجموعه در حوزه اشتغال و تولید دارد.

بابایی کارنامی از آمادگی اداره کل متبوعش در برگزاری دوره های آموزشی در هر نقطه از استان برای کارفرمایان خصوصاً انجمنهای خانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و در پایان ابراز داشت؛ در تلاش هستیم رای کمیته های بدوی و تجدیدنظر بلافاصله پس از صدور به دست کارفرمایان برسد.



سپس مدیرکل تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت؛ باید به مدیران واحدهای تولیدی و کارفرمایان دستمریزاد گفت که در چنین شرایط سخت و پر طلاطم اقتصادی اشتغال و نیروی کار خود را حفظ می کنند براستی که کار و خدمت بزرگی به کشور و استان می کنند.

محمودی اذعان داشت؛ که قوانین کار و تامین اجتماعی بعد از گذشت سالها نیاز به اصلاح، تکمیل و تجدیدنظر دارد.



گفتنی است اعضای هیئت مدیره و تنی چند از اعضای انجمن در این نشست با طرح مشکلات خواستار مدیریت بهتر موانع و تغییر و اصلاح سریعتر قوانین کار و تامین اجتماعی متناسب با شرایط فعلی اقتصادی و تولید شدند.