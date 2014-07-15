سیستان و بلوچستان قابلیت تبدیل به منطقه ویژه انرژی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز سه شنبه در بازدید از اداره کل فنی حرفه ای سیستان و بلوچستان و مرکز تخصصی شماره دو زاهدان اظهار داشت: تلاش دولت در راستای ارتقای موقعیت استان و ایفای نقش در عرصه ملی است و لذا باید نیاز های استانی را با واقع شدن در موقعیت ملی جستجو کرد.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان از لحاظ ذخایر معدنی بسیار غنی و ثروتمند است افزود: بسیاری از استان هایی که حتی 10 درصد مزیت های این استان را ندارند اما در عرصه ملی نقش آفرین هستند اما این استان با وجود ثروت های خدادادی هنگفت از نقش آفرینی در عرصه ملی محروم است.

وی با تاکید بر اینکه در راستای شکوفایی قابلیت های استان نیاز به برنامه راهبردی توسعه ای و جامع هستیم افزود: آینده استان آینده ای متنوع از صنایع مختلف است و باید متناسب با این تنوع نسبت به تربیت نیروی مهارتی لازم اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه خالی از انرژی هستند بیان داشت: در این راستا با توجه به برخورداری از نعمت گاز و ایجاد صنایع پتروشیمی و وابسته به آن سیستان و بلوچستان می تواند نقش مهمی در تامین نیاز های کشور های همسایه و حضور در عرصه ملی ایفا کند.

تشکیل اتاق فکر نخبگان در دستور کار قرار گیرد

استاندار همچنین با بیان اینکه باید اتاق فکر نخبگان و مهارت آموزان خلاق هر چه زودتر تشکیل شود بیان داشت: میل برخورداری مهارت آموزی و همچنین دسترسی شغلی باید با برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

هاشمی با تاکید بر توانمند سازی روستائیان و آموز مهارت های لازم در بخش کشاورزی و با علم نوین روز ادامه داد: شرط موفقیت ما در دستیابی به اهداف توسعه ای به روش کیفی و کمی در گرو نقش انسان ماهر، فنی و کاردان است.

وی با بیان اینکه آموزش ها باید قابلیت توسعه را به همراه داشته باشد افزود: در این راستا باید در منطقه ایجاد صنایه پتروشیمی تا شعاع 100 کیلومتری نسبت به ایجاد کارگاه های آموزشی و تربیت نیروی متخصص به منظور جذب در صنایع ایجاد شده اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار در این دیدار همچنین از کارگاه های فنی و تخصصی مرکز شماره دو آموزش فنی و حرفه ای و همچنین از واحدهای اداره سنجش و ارزشیابی مهارت، آموزش، امور عمومی ، امور مالی ، دفتر حقوقی و دفتر امور بانوان و خانواده بازدید کرد و از نزدیک مشکلات و خواسته های مربیان و مهارت آموزان را مورد بررسی قرار داد.