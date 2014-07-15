17 میلیارد تومان به اشتغالزایی مددجویان بهزیستی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهردادی ظهر سه شنبه به مناسب هفته بهزیستی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه معضل اساسی در استان ایلام یعنی طلاق، اعتیاد و خودکشی که به هم وابسته هستند، بیشتر وجود دارد.

وی بیان داشت: مسئله خودکشی در استان ایلام یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است که نیازمند ریشه یابی و مطالعع دقیق است ولی آمار خودکشی در این استان بالاتر از میانگین جهانی و کشوری است.

این مسئول بیان داشت: به طور کلی علل و عوامل مختلفی در خودکشی در استان ایلام نقش دارند که مهمترین آنها مشکلات خانوادگی، اعتیاد، بیکاری، ازدواج اجباری و..است که البته دلیل روشنی نمی توان برای خودکشی یافت چراکه همه آسیبهای اجتماعی به هم وابسته هستند.

مهردادی بیان داشت: معضل خودکشی در استان ایلام نیازمند طرح و بودجه ملی است که هم اکنون تمام مکان یابی درباره خودکشی در استان صورت گرفته است که امیدواریم با اختصاص اعتبار از سوی مسئولان کشوری به سوی برنامه ریزی و راهکار عملی برای کاهش این معضل در استان برسم.

وی تصریح کرد: ازدواج اجباری یکی دیگر از باورهای غلط در استان ایلام است و به طور مثال این مسئله خود پیشامدی برای خودکشی و دیگر معضلات اجتماعی در استان شده است.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام بیان داشت: ریشه یابی علل خودکشی در استان ایلام در حال انجام است و در این استان افراد مجرد و زنها یشتر خودکشی می کنند و البته در این بین زنها بیشتر ژست خودکشی به خود می گیرند چراکه اکثر خودکشی ها در بین زنان، ناموفق است.

وی بیان داشت: خودکشی که منجر به فوت شود در بین مردان بیشتر است.

نیاز همکاری بانکها برای اجرای طرحهای اشتغالزایی

وی بیان داشت: یکی از مباحث مهم در بهزیستی استان ایلام بحث توانمندسازی خانوار است که در این زمینه بیش از 17 میلیارد تومان اختصاص یافته که امیدواریم با تعامل بانکها این میزان در اختیار مددجویان برای خودکفا شدن قرار گیرد.

مهردادی اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال جاری برای 750 نفر شغل ایجاد شود که زمینه توانمندسازی این افراد در جامعه فراهم شود.

مهردادی بیان داشت: ایجاد مشارکتهای مردمی در یاری رساندن به برنامه ها بهزیستی استان ایلام بسیار ضروری است چراکه این سازمان به دلیل محدودیت اعتباری توانایی انجام همه فعالیتهای را ندارد.

وی ادامه داد: بدون شک مشارکت خیرین در برنامه های بهزیستی موجب ارائه خدمات به سوی مددجویان این نهاد در بخش مسکن، اشتغال، سالمندان و..می شود و هم اکنون 25 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

وی افزود: بیش از 11 هزار نفر معلول در استان ایلام وجود دارد که با مشکل اشتغال مواجه هستند و هم اکنون نرخ بیکاری در بین معلولان استان بیش از 63 درصد است که باید دستگاه های اجرایی در استخدام به افراد معلول استان توجه کنند.

مدیر کل بهزیستی استان بیان داشت: ایجاد مراکز تخصصی برای ارائه خدمات به جامعه هدف در تمام نقاط استان ایلام از مهمترین این فعالیتهای سازمان در سال جاری است.