به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضيزاده هاشمي، ظهر سهشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوي اظهار كرد: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی براي تکمیل پروژههای نیمه تمام بیمارستانی از اولويتهاست و در اين مسير بايد پروژههای کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به تلاشهاي صورت گرفته از سوي دولت، به دنبال تكميل پروژههاي دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی به بالاتر هستيم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی موجود براي ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان تاكيد كرد و گفت: براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام در حوزه بهداشت و درمان بايد از ظرفیت خیران و بخش خصوصی استفاده كرد.
وي تاكيد كرد: منابع مالي دولت محدود است و به همين دليل بايد عليرغم استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، با تغییر کاربری اراضی مازاد موجود، منابع مالی جدید را خلق و پروژههای نیمه تمام بیمارستانی را تكميل كرد.
قاضيزاده هاشمي بر ضرورت واگذاری پروژههای کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی به بخشهای غیر دولتی، عنوان كرد: تامین اعتبار يكي از شرطهاي تسریع در بهره برداری پروژه هاي نيمه تمام است.
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