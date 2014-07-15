اجرای نمایش "تازیانه" در شهر محمدیه به روی صحنه می رود

جواد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت فرا رسیدن شب های قدر نمایش مذهبی "تازیانه" به کارگردانی جواد یعقوبی و نوشته مهدی خدایی به مدت 7 شب در پلاتوی مجتمع نیایش به روی پرده می رود.



این نمایش که با بازی امید خوبان اجرا می شود به قسمتهایی از وقایع کوفه در زمان امام علی (ع) خواهد پرداخت.



از دیگر عوامل این نمایش می توان به مشاور کارگردان محمد مهدی شهرتی و موسیقی محسن خانعلی پور "آوا و دف" و پیمان باقی پور "طبل" اشاره کرد.



لازم به ذکر است این نمایش از امشب به مدت یک هفته ساعت 18:30 عصر در مجتمع نیایش محمدیه اجرا خواهد شد.