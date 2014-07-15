برای کارخانه کمپوست قائمشهر با سرمایه گذار کشور ترکیه توافق اولیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای امنیت غذایی شهرستان قائم شهر با اشاره به اینکه زباله در دنیا قابل هضم نیست گفت: نداشتن اراده و مکانیزم از دلایل حل نشدن این معضل است.

وی با بیان اینکه این سرمایه گذار خواهان بهره برداری از کارخانه کمپوست شهرستان است، اذعان داشت: ساخت کارخانه کمپوست موجب اشتغال 400 نفر می شود و همچنین بدنبال راه اندازی نیروگاه برق در کارخانه با هزار تن زباله است.

نماینده عالی دولت در قائم شهر به حل معضل زباله با بررسی و پیگیری دستگاههای نظارتی و امنیتی برای رسیدن به نتیجه مطلوب تاکید کرد.

محمدی به محل دفن و دپوی زباله قائم شهر اشاره و اذعان داشت: برای آهک پاشی و خاکپاشی چندین بار از شهردار خواسته شد بدون هیچ هزینه هنگفتی انجام شود تا علاوه بر دفع حشرات و حیوانات از وظایف دستگاههای نظارتی کاسته شود که متاسفانه این امر محقق نشد.

وی با بیان اینکه حدود 10 روز از شهردار خواستار برای بازدید از کارخانه کمپوست آق قلای گلستان شدیم، افزود: متاسفانه این امر تا به امروز انجام نشده است که این بازدید کمک بزرگی به تیم شهرداری در سفر به ترکیه می کند.

محمدی به جمع آوری قلیان ها اشاره کرد و تاکید کرد: قلیان شاید فی النفسه بد نباشد اما توتونی که وارد بازار می شود بواسطه آلودگی با موادهای صنعتی و دخانیاتی برای سلامتی مضر است و متاسفانه افراد را به سمت اعتیاد سوق می دهد ودر مجموع باید در کشور این جمع آوری انجام شود.

فرماندار قائم شهر اظهار داشت: با توجه به متصل بودن موزاییکی شهرهای استان باید در سطح استان جمع آوری گسترده ای در خصوص قلیان صورت گیرد.