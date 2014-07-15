سومین دوره مسابقات رباتیک "شریف کاپ" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف پس از برگزاری موفق دو دوره مسابقات رباتیک شریف کاپ در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و استقبال گروه های مختلف دانش آموزی و دانشجویی فعال در زمینه رباتیک، آماده برگزاری سومین دوره از مسابقات رباتیک شریف کاپ در سال جاری (۱۳۹۳) می شود.

هدف از برگزاری این مسابقات، علاوه بر افزایش نشاط علمی، ارتقای سطح ارتباط صنعت و دانشگاه، بهبود وضعیت صنعت کشور و همچنین جذب افراد نخبه توسط مراکز مهم علمی و صنعتی عنوان و تلاش شده لیگ های موجود در این مسابقات به گونه ای طراحی شود که خروجی آنها تا حد امکان به صورت مستقیم در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، نزدیکتر شدن صنعت و دانشگاه از طریق برگزاری لیگ های مرتبط با نیاز صنعت کشور، حرکت به سمت برگزاری لیگ های کاربردی تر و فاصله گرفتن از مسابقات مرسوم رباتیک، شکوفایی ایده های جدید و حرکت به سمت مسابقات خلاقانه رباتیک، ارائه دانش آکادمیک روز در حاشیه مسابقات برای بالا بردن سطح علمی تیم های شرکت کننده توسط اساتید و دانشجویان فرهیخته دانشگاه صنعتی شریف در قالب کارگاه های آموزشی، افزایش روحیه کارگروهی از دیگر اهدافی است که در این دوره از مسابقات دنبال خواهد شد.

این مسابقات در دو گروه دانشجویی و دانش آموزی و در هفت لیگ؛ لیگ مسیریاب دانش آموزی، لیگ مسیریاب ویژه، لیگ ربات های همکار، لیگ بینایی ماشین، بخش روبات کاوشگر، لیگ بینایی ماشین، بخش کنترل ترافیک و ثبت تخلف، لیگ روبات های پرنده و لیگ برنامه نویسی موبایل برگزار می شود.

خاطرنشان می شود علاقه مندان برای اطلاع از قوانین لیگ ها، نحوه ثبت نام و بررسی دقیق تر دوره های قبلی می توانند از به سایت اصلی مسابقات به آدرس http://sharifcup.sharif.ir مراجعه کنند.