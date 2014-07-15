هیچ یک از ادیان الهی زنان را مانند اسلام تربیت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر سه شنبه در سلسله نشست "اهمیت خانواده و وظایف همسران و فرزندان در اسلام" به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد جامع گلشن گرگان، گفت: در عالم وجود هیچ کس به اندازه پیامبر گرامی اسلام (ص) بر گردن زنان حق ندارد، در آن زمان فرهنگ غلط ریشه‏ داری وجود داشت و با وجود اینکه اصلاح و تغییر آن کار بسیار سختی بود، اما پیامبر گرامی اسلام (ص) قاطعانه ایستاد و جامعه‏ ای بر مبنای ارزش‏ های اسلامی ایجاد کرد.



وی با بیان این که ، تاریخ گواه این حقیقت است که هیچ یک از ادیان الهی، زنان را مانند دین مبین اسلام تربیت نکرده است، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان اولین تربیت‏ یافته این مکتب، حضرت زینب کبری (س) و سایر زنان حاضر در صحرای کربلا نمونه‏ های بارز این حقیقت هستند.



وی با بیان این که همه انبیاء همسران خود را دوست داشتند، خاطرنشان کرد: چنین محبتی برای کوبیدن فرهنگ غلط آن زمان بود که زن را موجودی بی‏ ارزش می‏ پنداشتند.



امام جمعه گرگان بر شناخت بیشتر شرایط فرهنگی قبل از ورود اسلام برای آگاهی از خدمات پیامبر (ص) به بشریت به ویژه زنان تاکید و اظهار کرد: در آن فضای آلوده اگر به مردی خبر می‏ دادند که صاحب دختر شده، خشم سراسر وجودش را فرامی‏ گرفت و تا مدت‏ ها از دیده‏ ها پنهان می‏ شد و در نهایت هم دختر خود را زنده به گور می‏ کرد.



آیت ‏الله نورمفیدی افزود: جامعه ‏ای که به دختر چنین نگاهی داشته باشد برخورد شایسته ‏ای با زنان ندارد و از آنها به عنوان یک ابزار برای اهداف شیطانی خود استفاده می‏ کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در گذشته ‏های دور و حتی در رژیم گذشته با توجه به نوع نگاه پستی که به جنس زن بود، انواع مختلف ازدواج‏ ها رواج داشتند.



نماینده ولی‏ فقیه در استان گلستان با بیان اینکه این نوع ازدواج‏ ها از نظر اسلام باطل هستند، یکی از آنها را ازدواج شقار عنوان کرد و توضیح داد: در این نوع ازدواج مرد به ازای گرفتن دختر از خانواده‏ ای خواهر و یا دختر خود را به عنوان مهریه به آن خانواده می‏ داد.

آیت‏ الله نورمفیدی، نوع دیگر ازدواج را معاوضی بیان کرد و گفت: این نوع ازدواج که مردان، همسران خود را با یکدیگر معاوضه می‏ کردند در رژیم گذشته هم وجود داشت.

وی اضافه کرد: نوع دیگر ازدواج با توجه به نوع نگاه به جنس زن، ازدواج دسته‏ جمعی بود که رژیم گذشته ترویج‏ دهنده آن بود، این نوع ازدواج‏ ها به این خاطر بود که زنان موجوداتی بی ‏ارزش‏، اسیر و فاقد شخصیت مستقل بودند.