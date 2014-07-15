هیچ یک از ادیان الهی زنان را مانند اسلام تربیت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر سه شنبه در سلسله نشست "اهمیت خانواده و وظایف همسران و فرزندان در اسلام" به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد جامع گلشن گرگان، گفت: در عالم وجود هیچ کس به اندازه پیامبر گرامی اسلام (ص) بر گردن زنان حق ندارد، در آن زمان فرهنگ غلط ریشه داری وجود داشت و با وجود اینکه اصلاح و تغییر آن کار بسیار سختی بود، اما پیامبر گرامی اسلام (ص) قاطعانه ایستاد و جامعه ای بر مبنای ارزش های اسلامی ایجاد کرد.
وی با بیان این که ، تاریخ گواه این حقیقت است که هیچ یک از ادیان الهی، زنان را مانند دین مبین اسلام تربیت نکرده است، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان اولین تربیت یافته این مکتب، حضرت زینب کبری (س) و سایر زنان حاضر در صحرای کربلا نمونه های بارز این حقیقت هستند.
وی با بیان این که همه انبیاء همسران خود را دوست داشتند، خاطرنشان کرد: چنین محبتی برای کوبیدن فرهنگ غلط آن زمان بود که زن را موجودی بی ارزش می پنداشتند.
امام جمعه گرگان بر شناخت بیشتر شرایط فرهنگی قبل از ورود اسلام برای آگاهی از خدمات پیامبر (ص) به بشریت به ویژه زنان تاکید و اظهار کرد: در آن فضای آلوده اگر به مردی خبر می دادند که صاحب دختر شده، خشم سراسر وجودش را فرامی گرفت و تا مدت ها از دیده ها پنهان می شد و در نهایت هم دختر خود را زنده به گور می کرد.
آیت الله نورمفیدی افزود: جامعه ای که به دختر چنین نگاهی داشته باشد برخورد شایسته ای با زنان ندارد و از آنها به عنوان یک ابزار برای اهداف شیطانی خود استفاده می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در گذشته های دور و حتی در رژیم گذشته با توجه به نوع نگاه پستی که به جنس زن بود، انواع مختلف ازدواج ها رواج داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه این نوع ازدواج ها از نظر اسلام باطل هستند، یکی از آنها را ازدواج شقار عنوان کرد و توضیح داد: در این نوع ازدواج مرد به ازای گرفتن دختر از خانواده ای خواهر و یا دختر خود را به عنوان مهریه به آن خانواده می داد.
آیت الله نورمفیدی، نوع دیگر ازدواج را معاوضی بیان کرد و گفت: این نوع ازدواج که مردان، همسران خود را با یکدیگر معاوضه می کردند در رژیم گذشته هم وجود داشت.
وی اضافه کرد: نوع دیگر ازدواج با توجه به نوع نگاه به جنس زن، ازدواج دسته جمعی بود که رژیم گذشته ترویج دهنده آن بود، این نوع ازدواج ها به این خاطر بود که زنان موجوداتی بی ارزش، اسیر و فاقد شخصیت مستقل بودند.
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