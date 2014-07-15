جنایات داعش ارتباطی به اسلام ندارد/هتک حرمت مقدسات در تمام ادیان حرام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، مفتی مصر در بیانیه ای اعلام کرد که جنایات گروه داعش هیچ ارتباطی به اسلام ندارد و هیچ کدام از مذاهب اسلامی، آن را به رسمیت نمی شناسد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: هتک حرمت مقدسات و قبور پیامبران(ع) و ائمه(ع) جنایتی است که نزد تمام ادیان آسمانی حرام است. چنین اقداماتی تمام خط قرمزها و صفات انسانی که بر حرمت اموات و مقدسات تاکید دارد، زیر پا می گذارد.

در این بیانیه گفته شده است که تروریست های داعش روح دین مبین اسلام را نادیده گرفته اند. مفتی مصر از طرف های مسئول در عراق و سازمان های بین المللی ذیربط خواست که برای دفاع از مقدسات اسلامی که جزئی از چشم اندازهای فرهنگی، تاریخی و باستانی عراق به شمار می رود سریعا وارد عمل شوند.