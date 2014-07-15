تامین امنیت شبهای قدر با حضور پررنگ پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقي مهري با اشاره به ايام ليالي قدر و شهادت مولي الموحدين علي بن ابيطالب (ع)، از شب هاي قدر به عنوان قله ماه مبارک رمضان نام برد و اظهارداشت:در ماه نزول رحمت الهي، استقبال و حضور مردم خداجوي کشورمان در مساجد، اماکن مذهبي نسبت به ساير ماه هاي سال، پررنگ تر شده که اوج اين حضور در شبهاي قدر خواهد بود.

وي با بيان اينکه برقراري نظم و امنيت محل هاي برگزاري مراسم شبهاي قدر همه ساله در دستور کار پليس قرار دارد، گفت: به منظور باشکوه تر برگزار شدن و نيز تامين امنيت مطلوب مراسم اين شبها، پليس حضور پررنگي خواهد داشت به گونه اي که تيمهاي گشت موتوري، خودرويي و پياده در سطح شهر افزايش مي يابد.

رئيس پليس پيشگيري ناجا همچنين به اتخاذ تدابير پليس براي تامين نظم و امنيت مساجد و حسينيه ها که مراسم احياء شبهاي قدر در آنها برگزار مي شود، اشاره کرد و از شهروندان خواست براي تامين امنيت اين شب ها با پليس همکاري داشته و در صورت مشاهده موارد مشکوک با پليس 110 تماس بگيرند.