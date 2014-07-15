خون مورد نیاز بیماران تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک یکتاپرست افزود: کاهش ذخایر خونی که در برخی از خبرها به آن اشاره شده تنها مربوط به فرآورده پلاکت بوده که زمان نگهداری کوتاهی در حد سه روز دارد و در مورد سایر فراورده های خونی مشکل خاصی وجود ندارد.

وی گفت: خوشبختانه افت اهدای خون در رمضان امسال به حدی نبوده است که با فراخوان عمومی، باعث نگرانی مردم شویم.

یکتاپرست افزود: همکاری رسانه ها در انتقال پیامهای سازمان به عموم هموطنان و به ویژه اهداکنندگان عزیز نقش ارزشمندی در تامین خون و فراورده های خونی مورد نیاز بیماران و مصدومین داشت.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی جذب و آموزش اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون ایران ضمن قدردانی از تمامی اصحاب رسانه از آنان خواست تا این سازمان را در برنامه ریزی برای ترویج اهدای خون مستمر در تمام روزهای سال یاری کنند تا ضمن پیشگیری از مشکلات ناشی از کمبود خون، دیگر نیازی به فراخوان های لحظه ای نباشد.

وی ادامه داد: فراخوانهای لحظه آخری سبب می شود مراجعه به مراکز اهدای خون به ویژه در ماه رمضان که تمامی پایگاه های انتقال خون در وضعیت شیفت بندی افطار تا سحر به سر می برند، غیر قابل کنترل شده و باعث اتلاف وقت داوطلبان اهدای خون در صف های طولانی و نارضایتی آنان شود.

یکتاپرست همچنین از تمامی اهداکنندگان عزیز سراسر کشور به دلیل تحمل صف های طولانی برای اهدای خون عذرخواهی کرد.

وی افزود: ماه رمضان امسال طولاني‌ترين ايام روزه‌داري و كوتاهترين زمان پس از افطار را به دنبال داشت و مصادف شدن با جام جهاني فوتبال نیز اين وضعيت را تشديد کرد اما با همراهی رسانه ها به ویژه صدا و سیما و حضور گسترده مردم در مراكز اهدای خون در ساعات پس از افطار، آمار اهدای خون به ايام عادي سال نزدیک شده و در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.