عبور از تجن از اروند مشکل تر است/ ساخت پارک موزه دفاع مقدس در سه استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقر زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مرکزی پشتیبانی از احداث مرکز فرهنگی(پارک موزه ) دفاع مقدس مازندران و تدوین نقش استان مازندران در دفاع مقدس با اشاره به ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران اظهار کرد: در بین پروژه های فعلی که ما در استان داریم به لحاظ اثر بخشی، کیفیت و دامنه ی اثر گذاری و همچنین حجم کار و اهمیت موضوع و اصالت مان هیچ کدام با این پروژه برابری نخواهد نکرد.

وی خاطر نشان کرد: تا الآن شاید در سطح استان هم ما برای هیچ پروژه ای اینطور دعوت به مشارکت عام نداشتیم که همه ی صاحب نظران و اندیشمندان و مسئولین و نخبگان بتوانند در این موضوع ورود پیدا بکنند.

سردار باقرزاده گفت: پروژه پارک موزه ی دفاع مقدس یک ادای دین است هم به گذشتگان یعنی گذشته ای که دامنه اش تا صدر اسلام به خصوص در طول تاریخ استان مازندران دوران انقلاب و دفاع مقدس و هم ادای دین است به نسل فعلی ما که باید به حقایق انقلاب شان آشنا شوند.

وی ادامه داد: هم ادای دین است به آنهایی که هنوز به دنیا نیامدند و قطعاً ما باید برای آگاهی بخشی آنها از الآن برنامه ریزی بکنیم تا با توجه به اینکه اینها خالی از ذهن هستند نسبت به حقایق انقلاب و دفاع مقدس آشنا شوند.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: ما حدوداً پنج، شش سال درگیر این پروژه هستیم؛ از آزاد سازی عرصه، موافقت های اصولی، مطالعات اولیه، هماهنگی ها، بسیج بخشی از امکانات، قرار دادن ردیف اعتبارات، پای کار آوردن امکانات، توجیه مسئولان، خرید زمین، ورود به عرصه، ساخت و ساز ها و کار هایی که باید صورت می گرفت.

سردار باقرزاده که در جمع فرماندهان و پیشکسوتان مازندرانی در دفاع مقدس سخن می گفت، بیان کرد: این کارها قطعاً با کمک دوستان ما در استان تا اینجا به سامان رسید، ولی حقیقت مسئله با توجه به ابعاد و گسترگی کار و حجم کار نیاز به این است که ما یک بسیج عمومی تری داشته باشیم.

وی با اشاره به ساخت پارک موزه دفاع مقدس در استان های همدان، کرمان و خوزستان گفت: تجربه ساخت این پارک موزه های دفاع مقدس در سطح کشور در پرتو عزم استان و حمایت مردم مرکز انجام شده که باعث شده این موزه ها شکل گرفته است و این موزه هم باید در سایه عزم مردم و مسئولین ساخته شود.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: پارک موزه دفاع مقدس مازندران در 75 هکتار در حاشیه رودخانه تجن در حال ساخت است که باید از این پروژه حمایت شود.

