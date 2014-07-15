اعتیاد در راس آسیب های اجتماعی آذربایجان شرقی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارشد زاده ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی با استاندار آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در این استان 25 هزار مورد از افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار داشتند، با همکاری اورژانس خط 123، خانه سلامت، مرکز بازپروری و مرکز نگه داری کودکان خیابانی پذیرش و ساماندهی شده اند.

وی افزود: در حوزه پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی تمام جمعیت استان مورد هدف اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی است و خدمات در این حوزه از بدو تولد تا دوره سالمندی برای حمایت از افراد جامعه

ادامه دارد.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اعتیاد در لایه های مختلف اجتماع وارد شده است، اظهار داشت: با پیگیری و کنترل از آلوده شدن مردم به بلای خانمان سوز اعتیاد مقابله می شود.

ارشد زاده خاطرنشان کرد: در این استان 60 مرکز سرپایی درمان اعتیاد وجود دارد و تاکنون مجوز 32 کمپ ترک اعتیاد نیز به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اقدامات اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی برای پیشگیری از اعتیاد گفت: پیشگیری اولیه و آگاه سازی جامعه یکی از اقدامات مهم این اداره کل برای پیشگیری از اعتیاد است و درکنار این اقدامات برای ترک اعتیاد افراد مکان های اسکانی وجود دارد که در این مکان ها افراد به آسانی می توانند با حمایت های ویژه اعتیاد خود را ترک کنند.

ارشد زاده ادامه داد: برای پیشگیری از معلولیت ها در جامعه اقداماتی از قبیل آگاه سازی صورت گرفته است و کاهش آمار معلولیت های ژنتیکی در استان نیز به صوت جدی پیگیری می شود.

وی با اشاره به مشارکت های مردمی آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته خیران بیش از 80 میلیارد ریال به اداره کل بهزیستی استان مساعدت کرده اند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 990 مورد مسکن برای مددجویان بهزیستی در استان واحد مسکونی احداث شده است که اداره کل بهزیستی 40 میلیون ریال برای حمایت از هر مددجو در بخش

مسکن پرداخت کرده است.

ارشد زاده اظهار داشت: در آذربایجان شرقی حدود یکهزار و 352 مرکز و موسسه غیر دولتی در حوزه پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در شهرها و روستاهای استان ایجاد شده است.

وی در پایان با بیان اینکه جمعیت سالمندان در آذربایجان شرقی نسبت به متوسط کشوری بیشتر است گفت: متوسط کشوری جمعیت سالمندان 8.1 درصد است در حالیکه این میزان در آذربایجان شرقی عدد 9.2 درصد را نشان می دهد.