شبکه آب اندیشه اصلاح می شود/ انشعابات ویلایی پاسخگوی آپارتمانهای چندین طبقه نیست

محمدرضا شمسایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش ساخت و ساز و رشد فزاینده جمعیت در مناطق تحت پوشش بویژه فاز یک اندیشه که منشا تغییر اقطار شبکه توزیع آب می شود به منظور تقویت فشار در شبکه توزیع آب و نیز اجرای زون بندی، طرح احداث خطوط مذکور با اولویت در دستور کار شرکت آبفای شهریار قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این طرح که از ابتدای تیرماه جاری آغاز شد، عملیات لوله گذاری در خیابان طالقانی با قطر 600 میلی متر و از جنس چدن داکتیل به طول هزار و 400 متر اجرا می شود.

وی ادامه داد: از آنجاکه شبکه توزیع در فاز یک اندیشه برای ساختمان های ویلایی طراحی شده بود لذا با افزایش ساخت و ساز و تعدد واحدهای مسکونی، شبکه موجود به دلیل قطر کم قادر به تامین نیاز مشتکرین نبوده و موجب کمبود و افت فشار آب در منطقه شده است، در این راستا عملیات اصلاح شبکه و انشعاب آب در این منطقه آغاز شد و هم اکنون نیز با سرعت مناسبی در حال اجرا است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهریار گفت: این طرح از اواخر سال 92 در خیابانهای شرقی آغاز شد و در سالجاری نیز خیابانهای غربی نیز در دستور کار قرارگرفت، در این عملیات لوله گذاری با قطر 200 میلی متر از جنس پلی اتیلن و بطول سه هزار و 400 متر انجام می شود و به موازات آن نیز انشعاب مشترکین مورد اصلاح قرار می گیرد.

شمسایی فر متذکر شد: برغم اقدامات انجام شده و طرح های در دست اجرا، بدلیل محدودیت منابع آبی و افت شدید سطح سفره های زیرزمینی برای گذر از بحران کم آبی شهروندان باید نسبت به مصرف آب شرب در خانواده تجدید نظر کردده و الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

این مسئول افزود: شهرستان شهریار بدلیل برداشت آب از چاه و سفره های زیرزمینی در سالجاری به دلیل کاهش بارندگی و بروز خشکسالی با محدودیت و کمبود آب مواجه شده است لذا از شهروندان تقاضا میشود برای گذر از بحران کم آبی مصرف آب در منازل را مدیریت کرده و از مصارف غیر ضروری بپرهیزند.