نامه رئیس فدراسیون فوتبال به رئیس سازمان صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نامه ای به ضرغامی اعلام کرد با توجه به حضور تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل و نشست مشترکی که پیش از این رویداد مهم و بین المللی مبنی بر حمایت سازمان صدا و سیما به عنوان یار دوازدهم از تیم ملی با جنابعالی برگزار شد، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برخود لازم می داند که از حمایتها، زحمات و تلاشهای جنابعالی و کلیه دست اندرکاران رسانه ملی در زمان برگزاری اردوهای تدارکاتی و همچنین پخش مستقیم دیدارهای دوستانه و در نهایت پوشش خوب مسابقات تیم ملی و انعکاس اخبار آن در این مسابقات مهم، تشکر و قدردانی کند.



