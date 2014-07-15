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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

نامه رئیس فدراسیون فوتبال به رئیس سازمان صداوسیما

نامه رئیس فدراسیون فوتبال به رئیس سازمان صداوسیما

رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما از زحمات این سازمان از تیم ملی در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در نامه ای به ضرغامی اعلام کرد با توجه به حضور تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل و نشست مشترکی که پیش از این رویداد مهم و بین المللی مبنی بر حمایت سازمان صدا و سیما به عنوان یار دوازدهم از تیم ملی با جنابعالی برگزار شد، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برخود لازم می داند که از حمایتها، زحمات و تلاشهای جنابعالی و کلیه دست اندرکاران رسانه ملی در زمان برگزاری اردوهای تدارکاتی و همچنین  پخش مستقیم دیدارهای دوستانه و در نهایت پوشش خوب مسابقات تیم ملی و انعکاس اخبار آن در این مسابقات مهم، تشکر و قدردانی کند.
 
 

کد مطلب 2332292

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