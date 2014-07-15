به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری ظهر سه‌شنبه در آئین معرفي فرمانده سپاه تنگستان اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم و باید تلاش کنیم تا نهایت استفاده را از این ایام ببریم و از این فرصتی که در اختیار داریم برای خودسازی و تقرب استفاده کنیم.

وی به شرایط حساس جهان اسلام اشاره کرد و ادامه داد: در کشورهای سوریه و عراق شاهد تحرکات بر علیه ملت مسلمان هستیم که آمریکا، انگلیس و اسرائیل پشت صحنه جنایات تکفیری‌ها نقش آفرین هستند.

فرمانده سپاه استان بوشهر هدف دشمن از طرح‌ریزی این برنامه‌ها را مبارزه با تفکر اسلامی و توقف حرکت جهادی انقلاب توصیف کرد و افزود: بسیج و سپاه همواره در صحنه های مختلف حضور خواهند داشت و با این دشمنان مقابله کرده و زمینه اضمحلال آن‌ها را فراهم می‌سازند.

وی خواستار بصیرت افزایی بسیجیان شد و ادامه داد: بسیجیان باید با بصیرت و آگاهی راه درست را شناسایی کنند و همواره در راستای عمل به فرامین الهی حرکت کنند تا به موفقیت دست یابند.

همواره باید با بصیرت توطئه‌های دشمنان را شناسایی کنیم

سردار جمیری با اشاره به توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه‌زدن به این نظام و انقلاب، بیان داشت: دشمنان بیشترین برنامه‌های خود را متوجه جوانان کرده‌اند و ما نیز باید هوشیارانه این توطئه‌ها را شناسایی کنیم.

وی به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی‌دفاع غزه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حالیکه توجه بسیاری از مردم معطوف مسابقات فوتبال جام جهانی بود، رژیم صهیونیستی در نوار غزه جنایات بسیاری را انجام داد و لازم است که همواره متوجه توطئه‌های صهیونیست‌ها باشیم.

فرمانده سپاه استان بوشهر ادامه داد: در دوران خدمت سرهنگ سهراب انبارکی گام‌های بسیار مهمی در سپاه شهرستان تنگستان برداشته شد که امیدواریم با تلاش بسیجیان این شهرستان شاهد تداوم این راه باشیم.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های سرهنگ دوم پاسدار سهراب انبارکی، سرهنگ دوم پاسدار محمدعلی ملاکی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحيه تنگستان معرفی شد.