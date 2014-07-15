5 قاچاقچی مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: پنج قاچاقچی و 33 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر با اجرای طرحی از سوی نیروی انتظامی استان قزوین دستگیر شدند.

وی افزود: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین در دو اقدام اطلاعاتی، سه قاچاقچی را هنگام انتقال پنج کیلوگرم تریاک، 200 گرم شیشه و 70 گرم هروئین دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: همچنین از ابتدای هفته جاری تاکنون ماموران انتظامی شهرستان قزوین دو قاچاقچی و 6 خرده‌فروش مواد مخدر را در پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان دستگیر و سه کیلو و 396 گرم انواع مواد مخدر را از آنان کشف و ضبط کردند.

دارایی اضافه کرد: در اجرای این طرح در شهرستان البرز نیز ضمن دستگیری 10 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر، مقدار 304 گرم انواع مواد در این اقدام کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: با اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در هفته جاری در شهرستان بویین زهرا نیز هفت خرده‌فروش و نگهدارنده با 536 گرم انواع مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وی دستگیری پنج نگهدارنده در شهرستان آبیک، سه نگهدارنده در شهرستان تاکستان و دو نفر در شهرستان آوج را از دیگر اقدامات پلیس در استان قزوین برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در روزهای آینده نیز ادامه دارد.



مرگ 2 راکب موتورسیکلت در تصادفات قزوین



رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع سوانح رانندگی در این استان با مرگ دو راکب موتورسیکلت خبر داد.

بهرام زینلی در این باره بیان کرد: وقوع دو حادثه رانندگی در استان قزوین دو کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.

وی افزود: در سانحه نخست که در شهرستان بویین زهرا به وقوع پیوست، یک دستگاه موتورسیکلت با دو ترک‌نشین با یک دستگاه نیسان یدک‌کش برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در این تصادف راکب موتورسیکلت بر اثر شدت جراحات در دم جان باخت و ترک‌نشین آن به دلیل مجروحیت به بیمارستان منتقل شد.

زینلی تصریح کرد: همچنین در حادثه دیگری در شهرستان البرز استان قزوین بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت حوالی روستای کمال‌آباد با یک خودروی ناشناس، راکب موتورسیکلت جان سپرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: پلیس در حال بررسی علت وقوع این تصادفات است.

دستگیری 2 سارق با 22 فقره سرقت در قزوین



فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف 22 فقره سرقت داخل خودرو و ساختمان‌های نیمه‌کاره و دستگیری دو سارق در این شهرستان خبر داد.

رضا اکبری در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین مورد سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان قزوین موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: این ماموران در اقدامی پلیسی سارق را شناسایی و دستگیر کردند که متهم در بازجویی تخصصی مأموران کلانتری 11 قزوین به ارتکاب هفت فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین عنوان کرد: همچنین مأموران کلانتری 13 قزوین یک سارق را که در روزهای گذشته دستگیر شده بود، مورد بازجویی مجدد قرار دادند که متهم در این اقدام به هشت مورد سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

این مسئول دستگیری یک سارق، حین سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره را از دیگر اقدامات پلیس در این شهرستان برشمرد.

اکبری اضافه کرد: این سارق که با یک دستگاه وانت نیسان اقدام به سرقت آهن‌آلات ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌کرد توسط مأموران کلانتری 14 قزوین دستگیر و در بازجویی پلیس به هفت فقره از این نوع سرقت معترف شد.

