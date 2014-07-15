به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیخ‌الاسلامی، ظهر سه شنبه به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معرفي و از زحمات رئيس سابق اين دانشگاه، ناصر پريز قدرداني شد.

ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و سابق دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد و در این مراسم از زحمات ناصر پریز رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد قدردانی و شیخ‌الاسلامی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد معرفی شد.

در اين مراسم حجت‌الاسلام علی عسگری، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نيز حضور داشت.

شیخ الاسلامی، کارشناسى ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسی تربیت مدرس ایران، کارشناسى حقوق تهران ایران، و دکتراى حقوق جزا و جرم‌شناسی تربیت مدرس ایران است.