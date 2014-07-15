به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر سه شنبه در دومین جلسه ستاد مرکزی پشتیبانی از احداث مرکز فرهنگی(پارک موزه) دفاع مقدس مازندران و تدوین نقش استان مازندران در دفاع مقدس در جمع فرماندهان، پیشکسوتان و نمایندگان مجلس گفت: از زمان آغاز به کار این دبیرخانه حدود 50 هزار سند مکتوب نیز جمع آوری کردیم و قرار هست با حمایت استانداری ظرف مدت یک سال و نیم الی دو سال حماسه جنگل در شش کتاب فاخر تدوین خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما در استان مازندران ستاد پشتیبانی را فعال کردیم و هیئت امنا را تشکیل دادیم، اظهار کرد: 22 رابط حفظ آثار در 22 شهر استان مازندران بزودی معرفی می شوند و کارشان را در فرمانداری ها آغاز خواهند کرد.

سردار ملکی ادامه داد: قرار است دفاتر شهرستان ها توسط پیشکسوتان دفاع مقدس اداره شود.

سردار ملکی با اشاره به آغاز به کار دبیرخانه تدوین نقش استان مازندران در اداره کل حفظ آثار مازندران گفت: تیم پنج نفره با 84 پژوهشگر دفاع مقدس کار تدوین نقش استان مازندران در دفاع مقدس را بر عهده گرفتند و کار در حال انجام است و به زودی کتاب دو جلدی کارنامه قرارگاه ابوالفضل العباس(ع) نیز تدوین خواهد شد.



فرمانده هشت سال دفاع مقدس گفت: بهره هایی که از این پروژه عظیم برده می شود ملی است؛ یعنی سالانه میلیونها مسافر به مازندران می آیند و به جهت مکانی و موقعیت مکانی این موزه هم در حد فاصل بین این دوتا پل واقع شده و مکان خوبی برای اسکان مسافران خواهد بود.

پارک موزه مازندران مهمترین پروژه فرهنگی شمال است

سردار کمیل کهنسال بیان کرد: پارک موزه دفاع مقدس مازندران به عنوان مهمترین پروژه فرهنگیِ شمال کشور محسوب می شود.

سردار کمیل خواستار اختصاص اعتباری برای ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران به عنوان یکی از پروژه های مهمِ فرهنگی در شمال کشور آن هم در سطح ملی در سفر رئیس جمهور به مازندران شد.

وی ادامه داد: اگر ردیف بودجه ای تصویب بشود، این پروژه یک پشتوانه و اعتبار حاکمیتی پیدا می کند و فعالیت ها و تلاش هایی که مسئولین در پیرامون اجرای این پروژه می خواهند انجام بدهند جهت دار می شود.

وی گفت: پارک موزه دفاع مقدس مازندران هم خاصیت سیاحتی و گردشگری دارد و هم بحث دفاع مقدس است و هشت سال دفاع مقدس را یادآوری می کند.

فرمانده هشت سال دفاع مقدس با اشاره به تشکیل کمیته ی تدوین در اداره کل حفظ آثار مازندران بیان کرد: در این بخش به جهت محتوایی بسیار کار ریشه ای در حال انجام است و کتاب هایی با موضوع عملیات والفجر هشت و نقش لشکر ویژه 25 کربلا در عملیات والفجر هشت تقریباً کارش به انتها رسیده است که انشاءالله این کتاب هم تدوین می شود ولی ما در نهایت می خواهیم نقش مازندران در انقلاب و در دفاع مقدس را تدوین کنیم.



نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت: شهدا زنده های تاریخ هستند و ما در محضر شهدا خدمت می کنیم.

محمد دامادی با بیان اینکه شهدا زنده های تاریخ هستند و ما در محضر شهدا خدمت می کنیم، اظهار کرد: دریافت 193 امضاء از نمایندگان مجلس وظیفه ی ما در راستای حفظ ارزش های دفاع مقدس بود.

وی با اشاره به اینکه امضای 183 نماینده را به هیئت دولت فرستادیم، بیان کرد: قرار است در آینده نزدیک این امضاء به رؤیت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری برسد.

دامادی افزود: به دنبال این هستیم که بتوانیم جلسه ی بعدی ستاد مرکزی پشتیبانی از احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران را در مجلس برگزار کنیم تا بتوانیم انشاءالله ردیف مستقلی را در مجلس داشته باشیم.