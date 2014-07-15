390 میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی دشتی مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه شنبه درجلسه شورای اداری شهرستان دشتی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پرخیر وبرکت اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در پایان این ماه بهره کافی ببریم و از فیوضات آن بهره مند شویم.

مهرجو با تقدیراز خدمات علی زارعی در زمان تصدی سمت معاون عمران و برنامه ریزی اضافه کرد: در دوران خدمتی ایشان متاسفانه حوادث زیادی در شهرستان رخ داد که مهترین آنها زلزله دلخراش بخش شنبه و طسوج بود که خسارتهای زیادی بر جا گذاشت وایشان زحمات زیادی متقبل شدند .

وی ادامه داد: مسئولیت امانت بزرگی است که در اختیار افراد قرار می گیرد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی متاثر از ارزشهای دینی است.

مهرجو با بیان اینکه اگر به مسئولیت به عنوان یک فرصت نگاه کنیم می توانیم آن را به عنوان یک نقطه مثبت قلمداد کنیم گفت: فرصت کوتاه است وما باید بتوانیم از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم و به حمد الله علی زارعی در این مدت 8سال به خوبی از این فرصت در جهت خدمت به مردم استفاده کرد و آثار مثبت و ارزشمندی از خود برجا گذاشته است.

وی یادآور شد:در سال جاری 390 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای وتبصره22 برای شهرستان دشتی مصوب شده است.

مهرجو تصریح کرد:این اعتبارات در فصول مختلف بوده بخشهای عمران روستایی با 80میلیارد ریال،راه 60 میلیارد ریال،عمرانی شهری 60میلیارد ریال بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

وی بیان کرد:با توجه به نگاه ویژه دولت یازدهم واهمیت بخش سلامت در سال جاری 30 میلیارد ریال اعتبار برای این بخش مصوب شده و معادل همین مبلغ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان تامین اعتبار خواهد کرد که امیدواریم با تخصیص به موقع این اعتبارات شاهد افزایش بیشتر رضایتمندی مردم و شکوفایی و توسعه شهرستان باشیم.

فرماندار دشتی خاطر نشان کرد:از اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون اقدامات خوبی در سطح کشور و به تبع آن در شهرستان آغاز شده که شاهد رضایت مندی مردم هستیم.

غلامرضا مهرجو ادامه داد:طرح یاد شده از 15 اردیبهشت ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز شد که در اولین گام شاهد کاهش هزینه های سهم بیمار در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت بوده ایم که رضایتمندی مردم به دنبال داشته است.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات خوبی که با اجرای این آغار طرح انجام شد نگهداری کادر تخصصی وفوق تخصصی در مناطق محروم بوده که این موضوع می تواند کمک زیادی به شهرستان کند که امیدواریم با اجرای این طرح شاهد تحول خوبی در سطح شهرستان باشیم و دیگر نیاز نباشد مردم جهت درمان به مرکز استان یا سایر استانهای همجوار عزیمت کنند.

مهرجو از حضور متخصصین تیم پزشکی چشم و دندان در روستای زیارت ساحلی خبر داد و گفت: این طرح با همکاری دفترمعاونت توسعه مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ومرکز نوآوران سلامت از 15 آبان به مدت سه ماه شروع خواهد شد که به مردم در زمینه های چشم پزشکی ودندان پزشکی به صورت رایگاه خدمات ارائه می دهد.

وی همچنین موفقیت دکتر سید محمد صادق نبوی دانشمند تبریک گفت واظهارامیدواری کرد جوانان استان وشهرستان بتوانند در عرصه های مختلف باز هم افتخار آفرینی کنند.

در پایان از خدمات 8ساله علی زارعی در سمت معاون عمران وبرنامه ریزی فرمانداری تقدیر وحمید بردستانی در این سمت معرفی شد.