برخورد قانونی با تخلفات مهدهای کودک/تعیین شهریه مهدها در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه در نشست خبری روز سه شنبه با موضوع بررسی نظارت بر مهدهای کودک اظهار داشت: خوشبختانه در چند سال گذشته سیستم پیامک سازمان با شماره 300008530 راه‌اندازی شده است و خانواده‌ها می‌توانند موارد مختلف اعم از انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پیامک به بازرسان سازمان اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: خط دیگری که از سوی سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شده است (خط 123) در خصوص کودک‌آزاری است که در این زمینه نیز شهروندان می‌توانند با تماس با این شماره موارد اینچنینی را اطلاع و در نهایت تیم‌های سیار سازمان بهزیستی مداخلات خود را انجام خواهند داد.

نفریه با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور دوره‌های عمومی و قبل از ورود مربیان به مهدهای کودک را در سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده است، گفت: علاوه بر آموزش‌های لازم قبل از ورود مربیان به مهدها، در حین فعالیت مربیان نیز دوره‌های مختلف آموزشی برای این افراد برگزار می‌شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: سازمان بهزیستی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و از طریق حراست و بازرسی نظارت دقیقی را در سطح استانی، شهرستانی و ملی و به همراهی کانون همیاری مهدهای کودک نظارت اولیه را انجام می‌دهد.

نفریه با بیان اینکه علیرغم تمامی نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مختلف شاهد برخی از خطاهای انسانی هستیم، گفت: ما در تلاش هستیم اینگونه خطاها را کاهش دهیم اما در برخی از مواقع و به ناچار شاهد اینگونه خطاها هستیم.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت شهریه‌های سال 94-93 گفت: طبق روال گذشته شهریه‌ها توسط کمیته مشترک از بهزیستی، نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کننده و همچنین نماینده کانون همیاری مهدهای کودک در شهریور ماه مشخص خواهد شد و شهریه هر استان پس از تعیین در کمیته استانی به ستاد مرکزی ارسال می‌شود و در نهایت در خصوص شهریه اعلام می‌شود.

نفریه افزود: در حال حاضر 17 هزار و 800 مهدکودک در سراسر کشور وجود دارد که 750 هزار کودک از خدمات مهدهای کودک استفاده می‌کنند و بالغ بر 150 هزار پرسنل در این مهدها حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد: محیط مهدهای کودک کاملا زنانه است و مردی در این مهدها وجود ندارد به طوری که مهدها می‌توانند صاحب جواز باشند اما نمی‌توانند به عنوان مسئول فنی در مهدهای کودک حضور پیدا کنند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: یکی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان ستاره‌دار کردن مهدهای کودک است که این کار بستگی به میزان تحصیلات و دوره مربیان و همچنین فضای فیزیکی مهد کودک دارد.

نفریه افزود: مهدهای کودک سه ستاره تماما مجهز به دوربین مداربسته هستند و تمامی اتفاقات از ورود تا خروج کودک در مهد کودک ثبت و ضبط می‌شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تأکید کرد: عوامل انسانی بزرگترین مشکل ماست که برخی از مواقع شاهد اتفاقات اینچنینی از جمله کودک‌آزاری در یکی از مهدها هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک با افزایش ضریب نظارت اینگونه موارد نیز کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: بحث ورزش در مهدهای کودک و به ویژه بحث استخر باید مجوز تربیت بدنی را داشته باشد و در واقع در این زمینه تنها تربیت بدنی است که مجوزهای لازم را صادر می‌کند.

نفریه با رد این موضوع که هیچ استخری در مهدهای کودک آموزش شنا بین کودکان دختر و پسر را نمی‌دهد، گفت: تمامی مهدها موظف هستند بر اساس مقررات و قوانین سازمان عمل کنند ضمن اینکه مجددا تأکید می‌کنم که بحث استخر در مهدهای کودک تنها از طریق مجوزهای تربیت بدنی است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: یکی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مهدهای کودک است که این کار باعث افزایش نظارت بر مهدهای کودک است.

وی گفت: هم اکنون 7500 روستا مهد از طریق سازمان بهزیستی کشور نظارت می‌شوند ضمن اینکه هزینه تمام شده برای مهدها بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته گزارشات زیادی در خصوص تخلف مهدها به سازمان بهزیستی کشور ارجاع داده شده است، گفت: ما این گزارش‌ها را رصد و در نهایت چنانچه صحت داشته باشد برخورد قانونی انجام می‌دهیم.

نفریه اظهار امیدواری کرد: بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار مهدهای کودک قرار دهند و مهدها نیز بتوانند امکانات و تجهیزات خود را توسعه دهند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه به کودک‌آزاری در یکی از مهدهای کودک در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: مهد اشاره شده کمتر از 6 ماه توسط بازرسین در چند نوبت بازرسی شده بود و در واقع اظهارنظر خانواده‌ها و همچنین نظارت سازمان یکی از مهدهای مورد قبول در استان اردبیل محسوب می‌شد.

وی گفت: سازمان بهزیستی کشور پس از اطلاع از اتفاق رخ داده در مهد اشاره شده کمتر از 24 ساعت مهد کودک متخلف را به صورت موقت تعطیل کرد و در ادامه نیز افراد خاطی را به قوه قضاییه و دادستانی استان معرفی کرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: هم اکنون افراد خاطی به صورت موقت بازداشت شده‌اند و در آینده نیز جلسه محاکمه این افراد برگزار خواهد شد.

نفریه تأکید کرد: با دستور رئیس سازمان بهزیستی کشور و طی تماسی که با قوه قضاییه و دادستان استان اردبیل برقرار شده است، جدیدا پیگیر قضیه رخ داده در مهد کودک اشاره شده هستیم که دیگر در هیچ یک از مهدهای کودک شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی افزود: علیرغم اینکه سیستم‌های نظارتی در مهد اشاره شده وجود داشته است این اتفاق ناگوار توسط افراد خاطی صورت گرفته است که از این امر متأثر هستیم و از اینکه احساسات مردم جریحه‌دار شده است عذرخواهی می‌کنیم و باید بتوانیم نظارت خود را بیش از گذشته افزایش دهیم.