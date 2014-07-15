میانگین مصرف آب شرب زنجان به ازای هر نفر در شبانه روز 200 لیتر است

مسلم پور نصرت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان در زنجان 209 لیتر است و میانگین کشوری 170 لیتر می باشد.

وی در ادامه تعداد کل انشعابات زنجان تا سال 92 را 113 هزار و 662 فقره اعلام کرد و افزود: همچنین 140 هزار و 724 فقزره مشترک آحاد در استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تعداد2185 انشعابات غیرمجاز طی سال 92 شناسایی شده است.

پور نصرت افزود: در سال 92 مورد که 1725 مورد به مجاز تبدیل شده است و در شهرستان زنجان 1813 مورد که 1530 مورد به مجاز تبدیل شده است

پور نصرت با بیان اینکه در حال حاضر سد تهم و چاههای زیر زمینی آب شرب زنجان را تامین می کنند افزود: در حال حاضر در استان با مشکل کمبود آب مواجه هستیم که در وضعیت آب شرب در بعضی از شهرها سربه سر است

بخش اجرایی در برخی شهرها نظیر زنجان و ابهر حفاری چاه ، برخورد با انشعابات غیرمجاز ، پیمایش انشعابات و کم کردن فشار شبکه در ساعات پایانی شب از ساعت 12 شب تا 6 صبح از مهمترین اولویت و رویکرد آبفا در سالجاری عنوان کرد.