  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

پور نصرت:

میانگین مصرف آب شرب زنجان به ازای هر نفر در شبانه روز 200 لیتر است

میانگین مصرف آب شرب زنجان به ازای هر نفر در شبانه روز 200 لیتر است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: میانگین مصرف آب شرب استان به ازای هر نفر در شبانه روز 200 لیتر است.

مسلم  پور نصرت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان در زنجان 209 لیتر است و میانگین کشوری 170 لیتر می باشد.

وی در ادامه تعداد کل انشعابات زنجان تا سال 92 را 113 هزار و 662 فقره  اعلام کرد و افزود: همچنین 140 هزار و 724 فقزره مشترک آحاد  در استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تعداد2185 انشعابات غیرمجاز طی سال 92 شناسایی شده است.

پور نصرت افزود: در سال 92   مورد که 1725 مورد به مجاز تبدیل شده است  و  در شهرستان زنجان 1813 مورد که 1530 مورد به مجاز تبدیل شده است

پور نصرت با بیان اینکه در حال حاضر سد تهم و چاههای زیر زمینی آب شرب زنجان را تامین می کنند افزود:  در حال حاضر در استان با مشکل کمبود آب مواجه هستیم که  در وضعیت آب شرب در بعضی از شهرها سربه سر است

بخش اجرایی در برخی شهرها نظیر زنجان و ابهر حفاری چاه ، برخورد با انشعابات غیرمجاز ، پیمایش انشعابات و کم کردن  فشار شبکه در ساعات پایانی شب از ساعت 12 شب  تا 6 صبح از مهمترین اولویت و رویکرد آبفا در سالجاری عنوان کرد.

 

کد مطلب 2332306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها