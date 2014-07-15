به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاکری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از استقرار 9.2 درصد جمعیت عشایری کشور در استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: عشایر استان کرمان دارای 28 ایل و 56 طایفه هستند.

وی از رتبه اول کرمان در زمینه تنوع ایل و طایفه در کشور خبر داد و افزود: جمعیت عشایری کرمان به دو بخش اسکان ‌یافته و کوچنده تقسیم می شوند.

این مسئول با اشاره به ثبت 70 درصد ایل راه های استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار و 487 کیلومتر از ایل راه های استان کرمان و هرمزگان با محوریت کرمان به ثبت رسیده است.

شاکری از اجرای طرح ثبت ایل راه های استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: ثبت 30 درصد از ایل راه های استان کرمان در شهرستان های شمالی مانند رفسنجان، زرند و کوهبنان نیز در دست انجام است.

وی با اشاره به اسکان عشایر کرمان در دشت های بم، ارزوئیه و ریگان ادامه داد: از 56 درصد مراتع استان کرمان که در اختیار عشایر قرار دارد 90 درصد مراتع درجه دو و سه هستند.

برپایی هفت سیاه چادر عشایری در شهرستان های کرمان

این مسئول گفت: طی ماه رمضان هفت سیاه چادر در شرکت‌ های تعاونی و ادارات عشایری شهرستان های کرمان، بردسیر، سیرجان و بافت برپا می شود که این سیاه چادرها تا پایان مهرماه دایر بوده و به عرضه محصولات عشایری می پردازند.

مدیرکل امور عشایر استان کرمان به دور افتادگی و پراکندگی عشایر اشاره کرد و گفت: این امر سبب شده است که در امر سرمایه گذاری مشکلاتی به وجود آید.

وی یاداور شد: سالانه دو هزار و 950 متر محصولات دستباف و 19 هزار تن شیر فرآورده‌های لبنی توسط عشایر کرمان تولید می شود.

این مسئول در پایان از افزایش 2.5 برابری سود شرکت های تعاونی نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: طی سال جاری یک هزار و 338 تن آرد، 677 تن سبوس، 896 تن جو، 81 تن کنجاله و 323 تن ذرت توسط شرکت های عشایری تولید می شود.