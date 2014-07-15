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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

َشاکری:

ثبت 30 درصد ایل راه‌های کرمان در دست اجراست/ رتبه اول استان در زمینه تنوع ایل عشایری

ثبت 30 درصد ایل راه‌های کرمان در دست اجراست/ رتبه اول استان در زمینه تنوع ایل عشایری

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور عشایر استان کرمان گفت: 30 درصد از ایل راه های شهرستان های شمالی استان کرمان در حال ثبت شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاکری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از استقرار 9.2 درصد جمعیت عشایری کشور در استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: عشایر استان کرمان دارای 28 ایل و 56 طایفه هستند.

وی از رتبه اول کرمان در زمینه تنوع ایل و طایفه در کشور خبر داد و افزود: جمعیت عشایری کرمان به دو بخش اسکان ‌یافته و کوچنده تقسیم می شوند.

این مسئول با اشاره به ثبت 70 درصد ایل راه های استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر چهار هزار و 487 کیلومتر از ایل راه های استان کرمان و هرمزگان با محوریت کرمان به ثبت رسیده است.

شاکری از اجرای طرح ثبت ایل راه های استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: ثبت 30 درصد از ایل راه های استان کرمان در شهرستان های شمالی مانند رفسنجان، زرند و کوهبنان نیز در دست انجام است.

وی با اشاره به اسکان عشایر کرمان در دشت های بم، ارزوئیه و ریگان ادامه داد: از 56 درصد مراتع استان کرمان که در اختیار عشایر قرار دارد 90 درصد مراتع درجه دو و سه هستند.

برپایی هفت سیاه چادر عشایری در شهرستان های کرمان

این مسئول گفت: طی ماه رمضان هفت سیاه چادر در شرکت‌ های تعاونی و ادارات عشایری شهرستان های کرمان، بردسیر، سیرجان و بافت برپا می شود که این سیاه چادرها تا پایان مهرماه دایر بوده و به عرضه محصولات عشایری می پردازند.

مدیرکل امور عشایر استان کرمان به دور افتادگی و پراکندگی عشایر اشاره کرد و گفت: این امر سبب شده است که در امر سرمایه گذاری مشکلاتی به وجود آید.

وی یاداور شد: سالانه  دو هزار و 950 متر محصولات دستباف و 19 هزار تن شیر فرآورده‌های لبنی  توسط عشایر کرمان تولید می شود.

این مسئول در پایان از افزایش 2.5 برابری سود شرکت های تعاونی نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: طی سال جاری یک هزار و 338 تن آرد، 677 تن سبوس، 896 تن جو، 81 تن کنجاله و 323 تن ذرت توسط شرکت های عشایری تولید می شود.

کد مطلب 2332313

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