آمار غریق در سواحل مازندران 80 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر سه شنبه در ستاد طرح سالمسازی دریا به كاهش آمار غريق از 22 نفر به 5 نفر در خرداد ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره كرد و افزود: استان براي تداوم و تقويت اقدامات پيشگيرانه و امدادي در اين خصوص جديت دارد.

مقام عالي دولت در استان، به اجراي طرح هاي نمونه در برخي مناطق ساحلي مازندران اشاره داشت و ياد آور شد: بر آنيم تا تيپ اين طرح ها را به ديگر مناطق ساحلي استان تسري داده تا پاسخ گوي نياز هاي خيل گردشگران دريا باشيم.



فلاح از هم وطنان و گردشگران خواست تا ضمن همكاري با نيروهاي انتظامي و امدادي و مديران و گردانندگان طرح هاي ساماندهي سواحل، به علائم هشدار دهنده و بنرها و تابلوهاي بازدارنده در سواحل به جد توجه کنند.



استاندار در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه منابع طبيعي متعلق به همه مردم است و آحاد مردم بايد در صيانت از آن تلاش نمايند، خاطر نشان ساخت: در خصوص ساماندهي پارك هاي جنگلي، امسال اقدامات خوبي صورت گرفته است و از مردم عزيز مي خواهيم مسوولين را در حفظ و حراست منابع طبيعي ياري رسانند.



فلاح گفت: شوراي صيانت از حقوق بيت المال با جديت در جهت پيشگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و تغيير غير مجاز كاربري اراضي جنگلي و زراعي فعال است و تخريب و قلع و قمع بناهاي احداث شده بدون مجوز را در دستور كار دارد.

وی به تشكيل ستاد هماهنگي سفر و فعاليت اين ستاد در نوروز 93 با 9 كميته اجرايي به منظور ساماندهي خدمات قابل ارايه به مسافران و گردشگران اشاره نمود و خاطر نشان ساخت: در راستاي مديريت يكپارچه سواحل استان، اقدامات و فعاليت هايي طي ماه هاي اخير با هدف ارايه بهينه و مطلوب خدمات به گردشگران در چند نقطه مازندران صورت گرفته است.



استاندار به فعاليت كميته مغروقين در ستاد هماهنگي سفر استان اشاره كرد و ياد آور شد: اين ستاد ضمن ارايه برخي خدمات رفاهي در قالب طرح هاي سالم سازي دريا، اقدامات ويژه اي در راستاي پيشگيري از غرق شدن هم وطنان و گردشگران، از جمله شناسايي نقاط حادثه خيز، حضور نيروهاي نجات غريق، نيروي انتظامي و نصب تابلوهاي هشداردهنده را طي سال گذشته در دستور كار قرار داده است.

