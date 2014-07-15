گرد و غبار همچنان میهمان آسمان خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار نسبتا شدید از صبح روز دوشنبه اغلب شهرهای استان خوزستان را در بر گرفت به گونه ای که زندگی عادی مردم روزه دار استان را با مختل کرد و باعث کاهش عبور و مرور مردم در سطح شهرهای شد.



تفاوت اساسی پدیده گرد و غبار این نوبت استان خوزستان این بود که شهرهای شمالی استان که فاصله بیشتری نسبت به مرز عراق دارند، بیشتر در معرض این پدیده قرار گرفتند به گونه ای که شهر دزفول تجربه آلودگی گرد و غبار به میزان 20 برابر حد استاندارد را به نام خود ثبت کرد و آلوده ترین شهر استان نام گرفت.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پدیده امروز گرد و غبار در استان بیش از دو برابرحد مجاز رسیده، افزود: میزان گرد وخاک هوا در دزفول به 386 میکروگرم برمترمکعب رسیده است.



لاهیجان زاده گفت: این میزان غلظت گرد و غبار در شوشتر 346، در ماهشهر به 337، در بهبهان به 335 و در اهواز به 300 میکروگرم بر مترمکعب است.



وی عنوان کرد: این پدیده که به علت وزش باد شدید و تشکیل گرد و خاک در عراق و انتقال آن به آسمان کشورمان روی داده است تا فردا ادامه دارد.



لاهیجان زاده افزود: تا اواسط امروز به تدریج این وضع بهبود می یابد اما به علت وزش باد شدید توده گردو خاک دیگری در عراق تشکیل شده است.



دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز به بیماران قلبی و ریوی، افراد مسن و کودکان توصیه کرد در خانه بمانند و فعالیت های فیزیکی خود را به حداقل برسانند و هر فردی باید از فعالیت های طولانی یا خیلی سنگین خارج از منزل اجتناب کنند.

