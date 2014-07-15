عبدالله حکومت ائتلافی را می پذیرد/ رئیس جمهور باید نماینده تمام افغان ها باشد

فاطمه فاطمی عضو لویه جرگه افغانستان در پاسخ به این پرسش که "تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرده است تن به حکومت ائتلافی نمی دهد. البته برخی معتقد هستند که در دیدار جان کری توافق هایی در زمینه حکومت ائتلافی حاصل شده است. آیا عبدالله در نهایت حاضر به تشکیل حکومت ائتلافی می شود یا خیر؟" گفت:با توجه به مصاحبه سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی با رادیوپشتو اینطور می توان برداشت کرد که عبدالله عبدالله حکومت ائتلافی را می پذیرد.

عضو لویه جرگه افغانستان تاکید کرد نامزدهای دور دوم انتخابات افغانستان هفته گذشته پس از ساعت ها مذاکره با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دفتر یوناما در کابل سرانجام توافق کردند که صد در صد آرای انتخابات دور دوم انتخابات در حضور ناظران جامعه جهانی و تحت نظارت سازمان ملل تفتیش شود و نتیجه بازشماری صد درصد آرای دور دوم انتخابات هرچه باشد، می پذیرند.

از سوی دیگر تیم تحول و تداوم پیشتر با انتشار بیانیه ای موافقت خود را با تفتیش آرای بیشتر محلات رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده بود. تیم تحول و تداوم از کمیسیون مستقل شکایات انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا به منظور تامین شفافیت و اعتبار کامل آراء مردم افغانستان از این طرح حمایت و پروسه مذکور را مطابق قانون انتخابات با نظارت ناظرین ملی و بین المللی، نمایندگان کاندیداها و رسانه های این کشور اجرا کرده تا هیچ شبهه ای درباره سلامت این پروسه ملی باقی نماند.

وی افزود: درحالیکه بر سر تشکیل حکومت ائتلافی در افغانستان توافق شده که پیش از این اشرف غنی احمدزی اعلام کرده بود هر کس آرای بیشتر را کسب کند به عنوان رئیس جمهوری افغانستان انتخاب می شود اما با توجه به وضعیت پیش آمده گمانه زنی ها درباره تشکیل حکومت ائتلافی قوت یافته است.

عضو لویه جرگه افغانستان گفت: البته پیش بینی می شود که نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تعهدات خود پایبند نبوده و خلاف آنچه را که وعده داده اند، عمل کنند و دولت عبدالله عبدالله نیز کنار زده شود.

وی تاکید کرد متاسفانه در افغانستان شرایطی پیش آمد که با وجود شرکت گسترده مردم پای صندوق های رای فردی به عنوان نامزد پیروز اعلام شد که مردم نتایج آن را غیرقابل قبول دانسته و از قدرت های خارجی خواستند تا به آرای رای دهندگان احترام بگذارند. با وجود مشکلات هدف از تشکیل حکومت ائتلافی برقراری آرامش و جلوگیری از مشکلات بوده و پیش بینی می شود که با بازشماری صد درصد آرا مشکلات در افغانستان حل شود.

عضو لویه جرگه افغانستان در پاسخ به این پرسش که "طبق توافق با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان، برنده انتخابات رئیس جمهور و بازنده رئیس شورای اجرایی است. آیا این پست همان پست نخست وزیری است؟" گفت: هنوز جزئیات توافق میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله منتشر نشده اما احتمال می رود که این پست همان پست نخست وزیری باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا توافق جدید و پیش بینی پست رئیس شورای اجرایی نشان از این دارد که جامعه افغانستان و بافت قومی آن نیازمند ساختار جدید در حکومت اند یا خیر؟ و آیا این بدان معنا است که یک شخص به عنوان رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند نماینده تمام قومیت ها در راس حکومت باشد؟" گفت: رئیس جمهور نماینده تمام مردم افغانستان بوده و فرقی نمی کند که از چه قومیتی باشد. حامد کرزای نیز که به مدت 10 سال بر مسند قدرت بود، پشتون بوده است.

فاطمه فاطمی گفت: تمام اقوام از جمله پشتون ها، هزاره ها، ازبک ها، تاجیک ها و غیره در انتخابات شرکت کردند زیرا به عنوان یک افغان تلقی شده و حق رای دادن دارند اما مشکل کنونی این است که نامزد پیروز انتخابات باید بر اساس آرای رای دهندگان باشد نه فردی که بر اساس تقلب روی کار آمده باشد.

عضو لویه جرگه افغانستان در پاسخ به این پرسش که "در صورت تحقق توافق صورت گرفته آیا تصور می کنید که دولتی با چنین ترکیبی مطالبات مردم را پاسخ دهد و اینکه دچار واگرایی در تصمیمات و اجرایی شدن آنها نشود" گفت: هنوز مشخص نیست که این توافق تحقق می یابد یا خیر.

وی افزود: نامزد پیروز باید با چالش ها مقابله کند که یکی از مشکلات اصلی در افغانستان مسئله تروریسم و گسترش افراط گرایی است. در همین رابطه همزمان با افزایش اختلافات سیاسی نامزدها طالبان به هلمند در جنوب افغانستان حمله کرده و در مرز افغانستان و پاکستان نیز درگیری صورت گرفت.

عضو لویه جرگه افغانستان تاکید کرد که تصمیمات بعدی در دولت آتی باید با اقتدار گرفته شود و دولت آتی نیز باید قدمهای مثبت را در زمینه مبارزه با تروریسم و پایان دادن به تنش ها در کشور بردارد.



............................



گفتگو از معصومه زارع