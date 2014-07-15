شأن حجاج خانه خدا در انتقال پروازها به فرودگاه امام خمینی(ره) مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور به همراه مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ع) با حضور در شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته برای انتقال عملیات عزیمت زائران به حج تمتع از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) را ارائه دادند.

در این جلسه که به ریاست نماینده ولی فقیه در امور حج زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و با حضور رئیس سازمان حج و زیارت برگزار شد، محمد علی ایلخانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور با تأکید بر استفاده از تمام امکانات فرودگاهی برای انجام عملیات حج سال 1393، اظهار داشت: امیدواریم امسال با تمهیداتی که در فرودگاه امام خمینی(ره) اندیشیده شده، عملیات انتقال زائران بیت الله الحرام با کمترین مشکل انجام شود.

وی ترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد را در شأن حجاج ایرانی ندانست و در خصوص برنامه ریزی مناسب برای تسهیل در انجام امور پروازی حجاج خانه خدا خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و توان موجود در فرودگاه امام خمینی (ره) و توان مدیریتی مدیرکل این فرودگاه، انتظار می‌رود امسال شاهد عملیات موفق‌تری نسبت به سال‌های قبل در خصوص انتقال حجاج به سرزمین وحی باشیم.

سعید چلندری مدیرکل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، نیز بر آمادگی این فرودگاه برای ارائه خدمات مناسب به حجاج ایرانی تأکید کرد.

در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر ضرورت حفظ شئونات و آرامش زائران در فرودگاه امام اظهار داشت: در سال‌های اخیر بحث انتقال پروازها حجاج بیت الله الحرام به فرودگاه امام خمینی(ره) همواره مطرح بوده است. اما باید توجه داشت که مجموعه حج و زیارت دارای توقعات و انتظاراتی از مسئولان فرودگاه امام خمینی (ره) است که در صورت برآورده شدن، اعزام حجاج از طریق این فرودگاه مشکلی ندارد.

وی افزود: خوشبختانه با جلساتی که رئیس سازمان حج و زیارت با مسئولان فرودگاهی داشته‌اند در کارها گشایشی حاصل شده تا امکاناتی فراهم شود که زائر با حفظ شئونش و با آرامش از فرودگاه امام عازم حرمین شریفین شود.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این زمینه اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های سازمان حج و زیارت نحوه نقل و انتقال بار حجاج و تشریفات ورود و خروج زائران است که باید تمهیداتی در خصوص آن اندیشیده شود.