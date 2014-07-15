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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

کسرایی اعلام کرد:

چهارم مرداد آخرین روز درخواست ITC در سیستم FIFA TMS

چهارم مرداد آخرین روز درخواست ITC در سیستم FIFA TMS

رئیس روابط بین‌الملل سازمان لیگ روز چهارم مردادماه را آخرین روز درخواست ITC در سیستم FIFA TMS اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، محمدرضا کسرایی با بیان مطلب فوق گفت: 26 جولای 2014 (4 مردادماه) آخرین روز درخواست ITC برای آن دسته از بازیکنان نیازمند در سیستم FIFA TMS بوده که قبلا هم به طور رسمی به اطلاع باشگاه‌ها رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه سیستم آنلاین درخواست ITC، در آخرین دقایق 26 جولای 2014 مصادف با 4 مرداد 93 بسته می‌شود، توصیه اکید ما این است تیم‌ها قبل از مهلت مقرر، اقدام به درخواست ITC در سیستم FIFA TMS بکنند.

رئیس روابط بین‌الملل سازمان لیگ همچنین گفت: این امر خصوصا در  نقل و انتقالات قرضی بسیار حائز اهمیت است و از تیم‌ها می‌خواهیم کار را به روز پایانی نکشانند تا مشکلی در این زمینه برای باشگاه‌ها به وجود نیاید.
 

کد مطلب 2332320

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