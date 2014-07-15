مشارکت سرمایه گذاری بنیاد برکت در اردبیل تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مدیران بنیاد برکت با مدیران استان اردبیل گفت: تاکنون حضور این بنیاد در طرح های زیربنایی و حضور در مناطق محروم بوده است.

وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از دغدغه های واحدهای نیمه فعال و حتی برخی پروژه های سرمایه گذاری در استان است، تصریح کرد: در همین راستا در نظر داریم حضور بنیاد برکت در بخش سرمایه گذاری پروژه های تولیدی و اشتغال زای استان را توسعه دهیم.

استاندار اردبیل قول مساعد حمایت هزار میلیارد ریالی این مجموعه را داد و تاکید کرد: پروژه های مناسبی برای استفاده از این تسهیلات تعریف شده و از دستگاه های استان خواسته ایم پروژه های دیگری نیز تعریف کنند.

وی با بیان اینکه مشارکت این بنیاد در 49 درصد از طرح است، ادامه داد: با ‌آورده اولیه متقاضی دریافت تسهیلات از بانک نیز مقدور خواهد بود.

خدابخش تاکید کرد: اعتبارات مصوب استان رقم ناچیزی داشته و از همین رو برنامه ریزی برای جذب مشارکت نهادهایی مانند بنیاد برکت اهمیت ویژه دارد.

76 درصد روستاهای اردبیل منطقه محروم محسوب می شوند

در این جلسه همچنین مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل خواستار توجه ویژه بنیاد برکت به محرومیت زدایی از روستاهای استان شد.

بهروز زلالی با بیان اینکه از 71 دهستان 63 درصد محروم است، تصریح کرد: علاوه بر این از هزار و 856 روستا 76 درصد در منطقه محروم واقع شده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان 42 درصد از مددجویان این دستگاه اجرایی در مناطق محروم زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه پاسخ به نیازمندی خانوارهای تحت پوشش با منابع موجود کفاف نمی دهد، خواستار حمایت بنیاد برکت متناسب با اهداف تشکیل آن از محرومان این استان شد.

وی در خصوص شاخصه های برخورداری بهداشتی به ضرورت احداث سه هزار سرویس بهداشتی تاکید کرد و افزود: از این تعداد با حمایت خیرین فقط 520 مورد احداث شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان با یادآوری درخواست شش میلیارد ریال برای احداث 300 سرویس بهداشتی از بنیاد برکت، عنوان کرد: علاوه بر این روستاهای استان نیازهای زیر بنایی قابل توجهی نیز دارند.

زلالی در ادامه صحبت های خود طرح حمایت از ایتام بنیاد برکت را یادآور شد و تصریح کرد: بر اساس این طرح قرار است برای 10 استان هر یک هزار یتیم تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: با این وجود ار استان اردبیل 652 نفر تحت پوشش بوده و افزایش تعداد آن نیازمند توجه مسئولان این نهاد است.